Prediksi FC Porto vs Manchester City di Liga Champions 2026-2027

MANCHESTER City siap merebut kemenangan perdana di ajang Liga Champions 2026-2027 saat bertamu ke markas FC Porto, di Stadion Do Dragao, pada Selasa 9 September 2026 pukul 02.00 WIB. Menariknya, pertandingan pembuka fase liga ini mempertemukan dua tim yang sama-sama mengantongi catatan sempurna di liga domestik masing-masing musim ini.

Bagi Manchester City, lawatan ke Portugal menandai era baru di kancah kontinental di bawah komando pelatih Enzo Maresca. Juru taktik asal Italia tersebut meneruskan tongkat estafet peninggalan Josep Guardiola setelah sebelumnya sukses membawa Chelsea menjuarai Liga Konferensi Eropa.

Di kancah domestik, The Citizens –julukan Man City– langsung tancap gas dengan menyapu bersih tiga laga awal Liga Inggris 2026-2027 usai takluk dari Arsenal di ajang Community Shield 2026. Terakhir, kemenangan tipis atas Coventry City diwarnai torehan bersejarah Erling Haaland yang mencetak gol profesional ke-300 miliknya.

1. Tantangan Skuad The Citizens

Kendati membawa modal positif ke markas lawan, Manchester City harus tampil tanpa beberapa pilar penting akibat cedera. Nico O'Reilly terpaksa absen setelah mengalami masalah punggung saat pemanasan, sementara winger lincah Jeremy Doku juga harus tinggal di Inggris karena cedera betis.

Di sisi lain, rekor tandang Man City di kompetisi Eropa belakangan ini kurang begitu meyakinkan setelah menelan enam kekalahan dari sembilan laga tandang terakhir. Selain itu, bayang-bayang duel Derby Manchester di akhir pekan membuat Maresca harus cermat meracik strategi dan rotasi pemain.

Erling Haaland cetak dua gol di laga Crystal Palace vs Manchester City

Bergeser ke kubu tuan rumah, FC Porto menyambut kembalinya mereka ke panggung Liga Champions setelah dua musim absen. Pasukan asuhan Francesco Farioli tampil trengginas di awal musim dengan menyapu bersih kemenangan di Piala Super Portugal dan lima laga Liga Portugal tanpa terkalahkan.

2. Rekor Pertemuan

Kendati sedang on fire, Porto memiliki catatan sejarah yang kurang berpihak saat bersua wakil Inggris tersebut. Dari empat pertemuan kompetitif sebelumnya di ajang Eropa, Dragoes –julukan FC Porto– belum sekalipun meraih kemenangan atas Manchester City dengan rincian tiga kali kalah dan sekali imbang.