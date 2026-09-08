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Penyebab Striker Arkhan Kaka Pamit Usai Antar Timnas Indonesia U-20 Lolos Piala Asia U-20 2027

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |11:20 WIB
Penyebab Striker Arkhan Kaka Pamit Usai Antar Timnas Indonesia U-20 Lolos Piala Asia U-20 2027
Arkhan Kaka pamit dari Persis Solo. (Foto: Instagram/arkhan8kaka)
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SOLO – Penyerang muda andalan Timnas Indonesia U-20, Arkhan Kaka, resmi menyampaikan salam perpisahan yang menyentuh kepada klub yang telah membesarkan namanya, Persis Solo. Keputusan besar ini diambil sang striker tepat usai sukses mengantarkan Garuda Nusantara melangkah ke putaran final Piala Asia U-20 2027.

Pemain yang baru saja merayakan ulang tahunnya ke-19 pada awal September 2026 ini mengunggah pesan emosional melalui akun Instagram pribadinya pada Senin 7 September 2026. Dalam unggahan tersebut, ia menuliskan kalimat puitis sebagai bentuk refleksi atas perjalanannya bersama Laskar Sambernyawa sejak tahun 2021 lalu.

"Menanglah dalam hening, tumbuh tanpa riuh tepuk tangan. Bahagia tak perlu panggung, cukup langit yang tahu, sebab, yang dirawat dalam diam akan kuat tanpa perlu pangkuan," tulis Arkhan Kaka, dikutip dari akun Instagram @arkhan8kaka, Selasa (8/9/2026).

1. Pindah Klub

Keputusan penyerang masa depan Timnas Indonesia ini untuk meninggalkan Solo didasari oleh babak baru dalam perjalanan kariernya di level klub. Arkhan Kaka dipastikan melanjutkan kiprahnya dengan bergabung bersama klub promosi Super League musim 2026-2027, Garudayaksa FC.

Arkhan Kaka. (Foto: Instagram/arkhan8kaka)
Arkhan Kaka. (Foto: Instagram/arkhan8kaka)

Kepindahan sang pemain muda sebenarnya sudah terendus beberapa hari sebelum pengumuman resmi dari sang pemain dirilis ke publik. Garudayaksa FC sebelumnya telah lebih dulu memperkenalkan penyerang tajam tersebut sebagai rekrutan anyar mereka melalui media sosial pada Kamis 3 September 2026.

Kepindahan ini juga tidak terlepas dari situasi yang dialami Persis Solo di kompetisi domestik sebelumnya. Setelah klub asal Surakarta tersebut harus terdegradasi ke kasta Championship, Arkhan memilih mencari tantangan baru di kompetisi kasta tertinggi bersama Garudayaksa.

2. Perjalanan Gemilang Bersama Timnas Indonesia U-20

Momen perpisahan ini terasa semakin emosional karena beriringan dengan kesuksesan gemilang Timnas Indonesia U-20 di ajang Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Skuad asuhan Nova Arianto sukses keluar sebagai juara Grup H setelah menumbangkan juara bertahan Australia dengan skor meyakinkan 2-0 di Vientiane, Laos.

 

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