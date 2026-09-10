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Pelatih LOSC Lille Ungkap Penyebab Kalah 2-3 dari Real Betis di Liga Champions 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |00:05 WIB
Pelatih LOSC Lille Ungkap Penyebab Kalah 2-3 dari Real Betis di Liga Champions 2026-2027
LOSC Lille kalah 2-3 dari Real Betis di Liga Champions 2026-2027. (Foto: Laman resmi LOSC Lille)
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PEMAIN Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, duduk di bangku cadangan saat LOSC Lille kalah tipis dari Real Betis. Calvin Verdonk tampaknya belum menjadi opsi utama pelatih Lille, Davide Ancelotti, untuk laga Liga Champions 2026-2027.

LOSC Lille menelan kekalahan tipis dari Real Betis 2-3 di laga pertama Liga Champions 2026-2027. Pertandingan itu berlangsung di Stade Pierre-Mauroy, Lille, Prancis pada Rabu 9 September 2026 dini hari WIB.

LOSC Lille kalah 2-3 dari Real Betis
LOSC Lille kalah 2-3 dari Real Betis

Dalam laga tersebut, LOSC Lille sempat unggul dua kali sebelum Real Betis membalikkan keadaan. Dua gol untuk Les Dogues -julukan LOSC Lille- dicatatkan Ayase Ueda (12') dan Alesandro (36').

Sementara itu, Real Betis memastikan kemenangan lewat tiga gol Marc Bartra (33', 49'), dan Troy Parrot (53'). Kemenangan ini membuat Real Betis membungkus tiga poin dari markas LOSC Lille di laga pertama fase liga.

1. Calvin Verdonk Tunda Debut di Liga Champions 2026-2027

Calvin Verdonk nyaris mencatatkan sejarah sebagai pemain Timnas Indonesia pertama yang bermain di Liga Champions. Ia awalnya masuk dalam daftar 24 pemain yang dibawa Davide Ancelotti.

Namun, Calvin Verdonk hanya duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan melawan Real Betis. Peran bek kiri seperti biasa diisi Romain Perraud dan Calvin Verdonk harus rela duduk di bangku cadangan.

Dengan demikian, Calvin Verdonk harus bekerja lebih ekstra untuk mendapat kepercayaan dari Davide Ancelotti. Sejauh musim ini, Calvin Verdonk baru mencatatkan 69 menit bermain dari tiga pertandingan di Liga Prancis. Di sisii lain, Romain Perraud dipercaya dalam 211 menit bermain sebelum turun di Liga Champions.

 

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