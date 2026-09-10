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Dipinjam dari Persib Bandung, Saddil Ramdani Siap Unjuk Gigi di Persebaya Surabaya!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |01:05 WIB
Dipinjam dari Persib Bandung, Saddil Ramdani Siap Unjuk Gigi di Persebaya Surabaya!
Saddil Ramdani siap bersinar bersama Persebaya Surabaya. (Foto: ILeague)
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SADDIL Ramdani memulai babak baru dalam karier sepak bolanya bersama Persebaya Surabaya. Pemain berusia 27 tahun itu resmi bergabung dengan status pinjaman dari Persib Bandung selama satu musim untuk mengarungi Super League 2026-2027.

Kehadiran Saddil Ramdani menjadi tambahan kekuatan bagi Persebaya Surabaya yang tengah mempersiapkan skuad menghadapi persaingan kompetisi kasta tertinggi sepakbola Indonesia. Kemampuan bermain di sektor sayap diharapkan memberikan opsi baru bagi lini serang tim besutan Bernardo Tavares.

Bernardo Tavares bawa Saddil Ramdani ke Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
Bernardo Tavares bawa Saddil Ramdani ke Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

1. Karier Mentereng Saddil Ramdani

Saddil Ramdani datang dengan membawa pengalaman panjang di level klub maupun tim nasional Indonesia. Selain pernah memperkuat sejumlah klub Tanah Air, ia juga sempat menjalani karier di Malaysia bersama FA Pahang dan Sabah FC.

Pengalaman tersebut menjadi modal Saddil Ramdani menghadapi tantangan baru bersama klub berjuluk Bajul Ijo. Ia mengaku bersyukur mendapat kesempatan memperkuat Persebaya Surabaya dan siap menjalankan tanggung jawab sebagai pemain anyar.

"Saya sangat bersyukur dan senang bisa mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari Persebaya. Bagi saya, ini adalah awal yang baru dan tentunya sebuah tanggung jawab yang besar," ujar Saddil Ramdani dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Kamis (10/9/2026).

"Saya ingin belajar, beradaptasi dengan teman-teman baru, dan memberikan yang terbaik untuk tim," tambahnya.

 

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