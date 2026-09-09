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Kabar Baik! Jelang Persija vs Persib, Eliano Reijnders Kembali Gabung Latihan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |19:04 WIB
Kabar Baik! Jelang Persija vs Persib, Eliano Reijnders Kembali Gabung Latihan
Kabar Baik! Jelang Persija vs Persib, Eliano Reijnders Kembali Gabung Latihan (Instagram/@eliano.r)
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JAKARTA - Pemain Persib Bandung Eliano Reijnders sudah kembali berlatih bersama timnya. Sebelumnya, pemain itu absen dari skuad Maung Bandung karena pulang ke Belanda.

1. Eliano Reijnders Kembali Latihan

Kehadiran pemain Timnas Indonesia menjadi kabar baik buat timnya menjelang melawan Persija Jakarta. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026) 

Eliano Reijnders kembali bergabung dalam sesi latihan di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu, 9 September 2026. Eliano sempat absen saat timnya meraih kemenangan 3-1 atas PSM pekan lalu.

Bek Persib Bandung Eliano Reijnders (Instagram/@eliano.r)
Bek Persib Bandung Eliano Reijnders (Instagram/@eliano.r)

Pelatih Persib, Igor Tolic menjelaskan Reijnders harus kembali ke negaranya setelah mendapat kabar duka atas meninggalnya sang kakek. Perjalanan Reijnders ke Indones sempat terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi pada 5 September 2026.

"Dia sempat agak tertahan di bandara karena (erupsi) gunung berapi," kata Tolic dilansir dari laman Persib, Rabu (9/9/2026).

"Minggu lalu saya pulang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kakek saya. Saat kembali, saya sempat tertahan di bandara karena erupsi," kata sambung Reijnders.

 

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