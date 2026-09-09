Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, Mitchell Baker Diharapkan Gabung Maung Bandung!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |12:28 WIB
Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, Mitchell Baker Diharapkan Gabung Maung Bandung!
Mitchell Baker diharapkan gabung Persib Bandung. (Foto: Isra Triansyah/Okezone)
A
A
A

PERSIB Bandung hanya memiliki satu penyerang murni seiring dipinjamkannya Ramon Tanque ke klub Liga 1 India, Chennaiyin. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, hanya bisa mengandalkan Balsa Sekulic untuk bersaing di empat kompetisi musim ini, yakni Super League, League Cup, AFC Champions League 2 dan ASEAN Club Championships 2026-2027.

Saat Persib Bandung melawan PSM Makassar di pekan pembuka Super League 2026-2027 pada Minggu 6 September 2026, Igor Tolic mencoba memainkan Uilliam Barros sebagai pemain nomor 9. Hasilnya, pemain asal Brasil itu bermain jauh di bawah harapan.

1. Harap Gaet Mitchell Baker

Mitchell Baker diharapkan gabung Persib Bandung. (Foto: Okezone/Isra Triansyah)
Mitchell Baker diharapkan gabung Persib Bandung. (Foto: Okezone/Isra Triansyah)

Salah satu Bobotoh, Anky Rakhmansyah, mengumbar harapan saat hadir sebagai narasumber di Podcast Locker Room yang tayang di YouTube Official Okezone. Ia berharap manajemen mendatangkan satu penyerang asing lagi sebelum bursa transfer Super League 2026-2027 ditutup pada Senin, 21 September 2026.

Jika tidak penyerang asing, Anky berharap manajemen mendatangkan penyerang Georgetown University dan Timnas Indonesia, Mitchell Baker. Penyerang 19 tahun itu belum memiliki klub profesional sekalipun mencetak empat gol untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

"Kalau soal pelapis Balsa Sekulic, dibilang butuh ya memang butuh. Kita tahu di laga Persib vs PSM Makassar, Barros yang bermain di posisi nomor 9 agak kebingungan. Ketika Balsa masuk langsung berubah,” kata Anky di Podcast Locker Room Okezone.

Saya pikir Balsa Sekulic enggak mungkin dimaenin terus di liga dan Asia. Jadi, saya pikir dengan penambahan satu striker asing atau mungkin Mitchell Baker kayaknya menarik bagi Persib Bandung,” lanjut Anky.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/49/3241010/laga_persija_jakarta_vs_persib_bandung_digelar_di_sugbk_persija-CNpK_large.jpg
Persija Jakarta Umumkan Laga Lawan Persib Bandung Digelar di SUGBK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/49/3240983/igor_tolic_apresiasi_pertahanan_kuat_yang_dibentuk_shin_tae_yong_untuk_persija_jakarta-klyf_large.jpg
Ini yang Diwaspadai Pelatih Persib Bandung Igor Tolic dari Persija Jakarta Jelang Bentrok di Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/49/3240828/patricio_matricardi_mengungkap_peran_bobotoh_jelang_persija_vs_persib_persibcoid-1EqR_large.jpg
Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, Patricio Matricardi Ungkap Peran Bobotoh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/49/3240786/mauro_jeronimo_siap_bawa_borneo_fc_berprestasi_ileague-JW3S_large.jpg
Respons Mauro Jeronimo Borneo FC Kalah 0-1 dari Persija Jakarta di Super League 2026-2027
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/08/51/1747693/219-petenis-termasuk-wakil-rusia-dan-prancis-ambil-bagian-di-turnamen-piala-panglima-tni-ifu.webp
219 Petenis Termasuk Wakil Rusia dan Prancis Ambil Bagian di Turnamen Piala Panglima TNI
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/09/manchester_city_mengalahkan_fc_porto_2_0_pada_laga.jpg
Man City Temukan Harta Karun Baru! Haaland Ungkap Pemain 18 Tahun yang Bikin Semua Terpukau
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement