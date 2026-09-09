Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, Mitchell Baker Diharapkan Gabung Maung Bandung!

PERSIB Bandung hanya memiliki satu penyerang murni seiring dipinjamkannya Ramon Tanque ke klub Liga 1 India, Chennaiyin. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, hanya bisa mengandalkan Balsa Sekulic untuk bersaing di empat kompetisi musim ini, yakni Super League, League Cup, AFC Champions League 2 dan ASEAN Club Championships 2026-2027.

Saat Persib Bandung melawan PSM Makassar di pekan pembuka Super League 2026-2027 pada Minggu 6 September 2026, Igor Tolic mencoba memainkan Uilliam Barros sebagai pemain nomor 9. Hasilnya, pemain asal Brasil itu bermain jauh di bawah harapan.

1. Harap Gaet Mitchell Baker

Mitchell Baker diharapkan gabung Persib Bandung. (Foto: Okezone/Isra Triansyah)

Salah satu Bobotoh, Anky Rakhmansyah, mengumbar harapan saat hadir sebagai narasumber di Podcast Locker Room yang tayang di YouTube Official Okezone. Ia berharap manajemen mendatangkan satu penyerang asing lagi sebelum bursa transfer Super League 2026-2027 ditutup pada Senin, 21 September 2026.

Jika tidak penyerang asing, Anky berharap manajemen mendatangkan penyerang Georgetown University dan Timnas Indonesia, Mitchell Baker. Penyerang 19 tahun itu belum memiliki klub profesional sekalipun mencetak empat gol untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

"Kalau soal pelapis Balsa Sekulic, dibilang butuh ya memang butuh. Kita tahu di laga Persib vs PSM Makassar, Barros yang bermain di posisi nomor 9 agak kebingungan. Ketika Balsa masuk langsung berubah,” kata Anky di Podcast Locker Room Okezone.

Saya pikir Balsa Sekulic enggak mungkin dimaenin terus di liga dan Asia. Jadi, saya pikir dengan penambahan satu striker asing atau mungkin Mitchell Baker kayaknya menarik bagi Persib Bandung,” lanjut Anky.