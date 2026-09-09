Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, Patricio Matricardi Ungkap Peran Bobotoh

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |02:05 WIB
Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, Patricio Matricardi Ungkap Peran Bobotoh
Patricio Matricardi mengungkap peran Bobotoh jelang Persija vs Persib. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PEMAIN Persib Bandung Patricio Matricardi mengakui suporter mereka, Bobotoh, sangat penting bagi timnya menghadapi Super League 2026-2027. Menurut Patricio Matricardi, dukungan suporter membuat semangat para pemain menjadi berlipat ganda.

Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- memulai kompetisi kasta teratas di Tanah Air dengan catatan positif. Mereka mengalahkan PSM Makassar dengan skor 3-1 dalam laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu, 6 September 2026.

Persib menang 3-1 atas PSM Makassar di laga pembuka Super League 2026-2027. (Foto: Persib.co.id)
Persib menang 3-1 atas PSM Makassar di laga pembuka Super League 2026-2027. (Foto: Persib.co.id)

1. Dukungan Luar Biasa Bobotoh

Matricardi mengatakan dukungan Bobotoh sangat luar biasa sepanjang 90 menit permainan. Karena itu, skuad asuhan Igor Tolic mampu mencatatkan hasil maksimal dalam laga tersebut.

Sebenarnya, Persib Bandung sempat tertinggal 0-1 sejak menit keenam lewat gol cepat Kodai Tanaka. Namun, Persib Bandung dapat membalikkan keadaan dengan mencetak tiga gol lewat Patricio Matricardi pada menit ke-48, Balsa Sekulic (51’), dan Barros (82’).

"Terima kasih atas dukungan hari ini. Saya sangat senang dengan gol bersama tim, memenangkan laga pertama di musim ini," kata Matricardi, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (9/9/2026).

2. Siap Tampil Maksimal untuk Persib Bandung

Pemain berposisi bek itu berusaha menampilkan performa terbaik di setiap laga yang dimainkan. Ia berambisi membawa Persib Bandung kembali menjadi jawara Super League.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/49/3240786/mauro_jeronimo_siap_bawa_borneo_fc_berprestasi_ileague-JW3S_large.jpg
Respons Mauro Jeronimo Borneo FC Kalah 0-1 dari Persija Jakarta di Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/49/3240930/shin_tae_yong_tuntut_perlakuan_adil_jika_persija_tak_bisa_menjamu_persib_bandung_di_jakarta-km6g_large.jpg
Shin Tae-yong Tuntut Keadilan jika Persija Tak Bisa Jamu Persib Bandung di Jakarta: Pantang Untungkan 1 Pihak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/49/3240898/persija_jakarta_latihan_jelang_hadapi_persib_bandung-hc9O_large.jpg
Persija Geber Persiapan Lawan Persib Bandung, 3 Pemain Cedera dan Pratama Arhan Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/49/3240868/saddil_ramdani-iZq6_large.jpg
Persib Bandung Buat Keputusan Mengejutkan, Igor Tolic Ungkap Alasan Lepas Saddil Ramdani ke Persebaya Surabaya
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/08/51/1747671/besok-prabowo-bakal-lepas-kontingen-indonesia-ke-asian-games-2026-igp.webp
Besok, Prabowo Bakal Lepas Kontingen Indonesia ke Asian Games 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/08/striker_persib_bandung_balsa_sekulic.jpg
Jelang Persija vs Persib, Balsa Sekulic Sebut Satu Senjata Pamungkas Maung Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement