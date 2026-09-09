Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, Patricio Matricardi Ungkap Peran Bobotoh

PEMAIN Persib Bandung Patricio Matricardi mengakui suporter mereka, Bobotoh, sangat penting bagi timnya menghadapi Super League 2026-2027. Menurut Patricio Matricardi, dukungan suporter membuat semangat para pemain menjadi berlipat ganda.

Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- memulai kompetisi kasta teratas di Tanah Air dengan catatan positif. Mereka mengalahkan PSM Makassar dengan skor 3-1 dalam laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu, 6 September 2026.

Persib menang 3-1 atas PSM Makassar di laga pembuka Super League 2026-2027. (Foto: Persib.co.id)

1. Dukungan Luar Biasa Bobotoh

Matricardi mengatakan dukungan Bobotoh sangat luar biasa sepanjang 90 menit permainan. Karena itu, skuad asuhan Igor Tolic mampu mencatatkan hasil maksimal dalam laga tersebut.

Sebenarnya, Persib Bandung sempat tertinggal 0-1 sejak menit keenam lewat gol cepat Kodai Tanaka. Namun, Persib Bandung dapat membalikkan keadaan dengan mencetak tiga gol lewat Patricio Matricardi pada menit ke-48, Balsa Sekulic (51’), dan Barros (82’).

"Terima kasih atas dukungan hari ini. Saya sangat senang dengan gol bersama tim, memenangkan laga pertama di musim ini," kata Matricardi, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (9/9/2026).

2. Siap Tampil Maksimal untuk Persib Bandung

Pemain berposisi bek itu berusaha menampilkan performa terbaik di setiap laga yang dimainkan. Ia berambisi membawa Persib Bandung kembali menjadi jawara Super League.