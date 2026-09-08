Persib Bandung Buat Keputusan Mengejutkan, Igor Tolic Ungkap Alasan Lepas Saddil Ramdani ke Persebaya Surabaya

BANDUNG – Persib Bandung mengambil langkah strategis jelang bergulirnya kompetisi musim baru dengan melepas salah satu penyerang sayap andalannya, Saddil Ramdani. Keputusan ini diambil manajemen dan tim pelatih demi kebaikan masa depan sang pemain di level profesional.

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic menyatakan Saddil Ramdani dipinjamkan ke Persebaya agar dapat menit bermain lebih banyak. Langkah tersebut pun bertujuan demi Saddil berkembang lebih baik lagi ke depan.

1. Alasan Meminjamkan Saddil

Tolic menyatakan kesempatan bermain memiliki peran penting dalam menjaga kesiapan seorang pemain. Dia berharap pemain itu pun dapat unjuk kualitas saat mendapatkan menit bermain.

"Menit bermain sangat penting bagi seorang pemain untuk menjaga performa dan kepercayaan diri," ujar Tolic, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (8/9/2026).

Saddil Ramdani. (Foto: Instagram/persib)

“Kami berharap Saddil bisa mendapatkan kesempatan yang baik bersama Persebaya, menikmati kompetisinya, dan terus menunjukkan kualitas yang dia miliki," tambahnya.

2. Demi Perkembangan Karier

Pelatih asal Kroasia itu menyatakan keputusan peminjaman merupakan bagian dari pengelolaan skuad yang mempertimbangkan kebutuhan tim dan perkembangan setiap pemain. Menurutnya, langkah yang diambil merupakan keputusan terbaik bagi tim dan Saddil.