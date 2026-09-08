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Persib Bandung Libas PSM Makassar 3-1, Uilliam Barros: Kemenangan Penting!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |03:05 WIB
Persib Bandung Libas PSM Makassar 3-1, Uilliam Barros: Kemenangan Penting!
Barros bangga Persib Bandung menang 3-1 atas PSM Makassar. (Foto: Persib.co.id)
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PERSIB Bandung menunjukkan mentalitas sebagai juara bertahan saat melawan PSM Makassar di pekan pertama Super League 2026-2027. Pasalnya, mereka menang comeback 3-1 atas PSM Makasar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu 6 September 2026 malam WIB.

PSM Makassar unggul lebih dulu atas Persib Bandung melalui gol cepat Kodai Tanaka pada menit keenam. Namun, Persib Bandung membalikkan keadaan lewat gol-gol Patricio Matricardi  pada menit 48, Balsa Sekulic (51’), dan Uilliam Barros (82’).

Persib Bandung menang 3-1 atas PSM Makassar. (Foto: Persib.co.id)
Persib Bandung menang 3-1 atas PSM Makassar. (Foto: Persib.co.id)

1. Modal Penting Persib Bandung

Winger Persib Bandung Uilliam Barros Pereira mengaku bahagia timnya meraih hasil maksimal melawan PSM Makassar. Kemenangan itu menjadi modal skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- mengarungi Super League 2026-2027.

"Ya, saya sangat senang hari ini, malam ini, di pertandingan ini. Pertandingan pertama liga, tiga poin yang sangat penting," kata Barros, Okezone mengutip dari laman resmi Persib, Selasa (8/9/2026).

2. Apresiasi Bobotoh

Pemain asal Brasil itu mengatakan kemenangan Persib Bandung tidak lepas berkat dukungan luar biasa Bobotoh. Ia pun mengapresiasi dukungan yang sudah diberikan Bobotoh sepanjang 90 menit permainan.

"Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para suporter hari ini, Bobotoh, yang sudah datang. Terima kasih," kata pemain yang dapat bermain di banyak posisi di lini depan tersebut.

 

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