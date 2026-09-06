Hasil Persib Bandung vs PSM Makassar di Super League 2026-2027: Comeback, Pangeran Biru Menang 3-1

Persib Bandung menang 3-1 atas PSM Makassar setelah sempat tertinggal di babak pertama (Foto: Instagram/@persib)

BANDUNG – Hasil Persib Bandung vs PSM Makassar di Super League 2026-2027 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 untuk Pangeran Biru.

Gol untuk PSM dicetak oleh Kodai Tanaka (6’). Tapi, Persib bisa membalikkan keadaan via gol Patricio Matricardi (48’), Balsa Sekulic (51’), dan Uilliam Barros (82’).

Kodai Tanaka ubah skor laga Persib Bandung vs PSM Makassar 0-1 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung langsung mengambil inisiatif permainan saat menghadapi PSM Makassar. Namun, tekanan yang dibangun sejak menit awal justru berujung petaka setelah PSM mampu mencetak gol cepat pada menit keenam.

PSM Makassar membuka keunggulan melalui Kodai Tanaka (6') lewat skema serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Persib Bandung harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan di hadapan pendukungnya.

Tiga menit berselang, Persib nyaris menyamakan kedudukan melalui Uilliam Barros. Sundulan keras Barros dari situasi peluang emas masih mampu ditepis dengan sangat baik oleh kiper PSM Makassar, Hilman Syah.

Memasuki menit ke-20, Persib Bandung masih kesulitan membongkar pertahanan rapat PSM Makassar. Sejumlah serangan yang dibangun Mariano Peralta juga masih mampu dipatahkan oleh lini belakang tim tamu.

Persib kemudian lebih banyak mengandalkan serangan dari sisi sayap untuk mencari celah di pertahanan PSM. Kecepatan Mariano Peralta menjadi salah satu senjata Pangeran Biru dalam membangun serangan dari sektor tersebut.

Peralta kembali memperoleh peluang pada menit ke-28 setelah Persib meningkatkan tekanan ke pertahanan PSM Makassar. Namun, upayanya kembali belum membuahkan hasil karena Hilman Syah mampu melakukan penyelamatan untuk menggagalkan peluang tersebut.

Permainan Persib Bandung perlahan mulai lebih cair setelah memasuki pertengahan babak pertama. Akan tetapi, situasi tersebut harus dibayar dengan keluarnya Marc Klok yang mengalami cedera pada menit ke-40.

Klok yang juga berstatus sebagai kapten Persib Bandung akhirnya ditarik keluar dari pertandingan. Igor Tolic kemudian memasukkan Adam Alis untuk menggantikan peran Klok di lini tengah Persib.

Persib Bandung terus meningkatkan tekanan pada sisa waktu babak pertama. Namun, hingga memasuki waktu turun minum, Maung Bandung masih belum mampu mencetak gol penyeimbang atas PSM Makassar.

Babak Kedua

Setelah turun minum, Persib yang bermain agresif langsung mencetak gol penyama kedudukan pada menit 47. Adalah Patricio Matricardi (47') yang berhasil memaksimalkan umpan tendangan pojok dari Thom Haye.

Semenit kemudian, Mariano Perata nyaris membawa Persib membalikkan keadaan andai sontekannya tak menyamping. Balsa Sekulic yang baru dimainkan pada babak kedua berhasil mencetak gol debutnya untuk Persib di Super League.