Persija Jakarta Menang 1-0 atas Borneo FC, Shin Tae-yong: Kekuatan Kami Baru 50 Persen!

PERSIJA Jakarta mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan setelah menundukkan Borneo FC 1-0. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengakui performa tim belum 100 persen.

Bertanding di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu 5 September 2026 malam WIB, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- membawa pulang tiga poin. Persija Jakarta tampil disiplin sejak awal pertandingan untuk meredam tekanan yang diberikan Borneo FC.

Persija Jakarta menang 1-0 atas Borneo FC. (Instagram/@persija)

Organisasi permainan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan mengembangkan serangan di lini depan. Lini belakang Persija Jakarta mampu menjaga koordinasi untuk memutus sejumlah aliran bola Borneo FC.

Penampilan Nadeo Argawinata di bawah mistar juga membantu Persija Jakarta mempertahankan gawangnya dari ancaman tuan rumah. Macan Kemayoran akhirnya merebut kemenangan setelah Alexander Jeremejeff (45+1') mencetak gol tunggal dalam laga tersebut.

1. Akhiri Catatan Buruk di Markas Borneo FC

Kemenangan itu memiliki arti penting bagi Persija karena sekaligus mengakhiri catatan buruk mereka di Kalimantan. Persija Jakarta sebelumnya terakhir kali menang di markas Borneo FC adalah pada 2018 silam.

Shin Tae-yong memberikan apresiasi terhadap perjuangan para pemainnya. Ia menilai konsentrasi menjadi salah satu faktor penting yang membuat Persija mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.