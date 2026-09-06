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Bukan Juara, Ini Target Garudayaksa FC di Super League 2026-2027

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |03:09 WIB
Bukan Juara, Ini Target Garudayaksa FC di Super League 2026-2027
Bukan Juara, Ini Target Garudayaksa FC di Super League 2026-2027 (Instagram/@garudayaksafc.official)
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JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) Garudayaksa FC, Muhamad Reza Anugrah menegaskan timnya tidak memasang target gelar juara pada Super League 2026-2027. Namun, ia menargetkan Garudayaksa dapat menembus lima besar klasemen akhir. 

1. Target Garudayaksa

Garudayaksa berstatus tim promosi dalam Super League 2026-2027. Musim lalu, mereka menjadi juara Championship usai mengalahkan PSS dengan skor 2-2 (4-3) pada laga final.

Muhamad Reza Anugrah mengatakan masih terlalu dini jika target Garudayaksa untuk menjadi juara di musim pertama. Namun, timnya ingin dapat bersaing di papan atas klasemen.

Garudayaksa FC. (Foto: Instagram/garudayaksafc.official)
Garudayaksa FC. (Foto: Instagram/garudayaksafc.official)

"Niat kami satu, kami bukan, kami tidak ada niat mau juara di Super League ini. Ini saya statement ya, kami tidak ada niat juara di Super League ini," kata Reza di Jakarta, dikutip Minggu (6/9/2026).

Meski begitu, ia menargetkan Garudayaksa dapat menembus papan atas klasemen Super League 2026-2027.

"Tapi kami punya niat ada di lima besar. Jadi, doakan kami di musim perdana kami bisa sampai di niat, tujuan, dan cita-cita kami di lima besar," tambahnya.

 

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Topik Artikel :
Super League Garudayaksa FC
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