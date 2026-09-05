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Arema FC Hajar Isenmulang Kalteng FC 4-0, Marcos Santos: Kami Hadapi Tim Kuat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |19:13 WIB
Arema FC Hajar Isenmulang Kalteng FC 4-0, Marcos Santos: Kami Hadapi Tim Kuat
Arema FC Hajar Isenmulang Kalteng FC 4-0, Marcos Santos: Kami Hadapi Tim Kuat (Instagram/@aremafcofficial)
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JAKARTA - Arema FC menang telak 4-0 atas tim promosi, Isenmulang Kalteng FC, di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (4/9/2026). Meski menang telah, pelatih Arema FC, Marcos Santos menilai pertandingan pertama Super League 2026-2027 itu bukanlah laga mudah. 

1. Serangan Efektif

Empat gol kemenangan Arema FC pada pekan pertama dicetak oleh Johan Alfarizi, Diego Landis, Marcos Vinicius, dan Mauro Zijlstra. Hasil tersebut menjadi awal positif bagi tim setelah menjalani persiapan panjang selama pramusim.

Menurut Marcos Santos, Isenmulang Kalteng FC memberikan perlawanan dengan kekuatan fisik dan mampu bersaing sepanjang pertandingan.

“Sangat sulit mengomentari pertandingan pertama ini. Kami menghadapi tim yang kuat secara fisik, tim yang berkompetisi dengan sangat baik," kata pelatih asal Brasil itu, melansir laman iLeague, Sabtu (5/9/2026).

Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC. (Foto: Instagram/isenmulangkaltengfc)
Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC. (Foto: Instagram/isenmulangkaltengfc)

Secara statistik, pertandingan berjalan cukup ketat. Arema FC mencatatkan penguasaan bola sebesar 49 persen, sedangkan Isenmulang Kalteng FC unggul tipis dengan 51 persen.

Namun, Arema FC tampil lebih efektif dalam menciptakan peluang dengan melepaskan total 15 tembakan dengan tujuh di antaranya mengarah ke gawang. Sementara tim tamu mencatatkan 10 tembakan dengan tiga yang mengarah ke gawang.

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemain saya, kelompok kerja saya, karena kami menjalani pramusim yang berat dan mereka merespons dengan sangat baik pada pertandingan ini,” imbuhnya.

Kemenangan dengan skor 4-0 menjadi modal berharga bagi Arema FC untuk mengawali musim. Namun, hasil positif tersebut belum menjadi alasan bagi tim untuk berpuas diri.

 

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