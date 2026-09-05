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Larangan Suporter Tandang Dicabut, Ini Pesan Rizky Ridho untuk The Jakmania

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |15:03 WIB
Larangan Suporter Tandang Dicabut, Ini Pesan Rizky Ridho untuk The Jakmania
Larangan Suporter Tandang Dicabut, Ini Pesan Rizky Ridho untuk The Jakmania (Instagram/@rizkyridhoramadhani)
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JAKARTA - Pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho, menyambut baik larangan suporter tandang dicabut PSSI. Ia meminta suporter timnya, The Jakmania menghadirkan, keharmonisan saat menjalani laga tandang di manapun.

The Jakmania dipastikan akan mendampingi Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- saat berhadapan dengan Borneo FC di Stadion Samarinda, Sabtu (5/9/2026). Laga tersebut dalam pekan pertama Super League 2026-2027.

1. Pesan Rizky Ridho

Rizky Ridho menyatakan larangan suporter tandang dicabut sebagai momentum untuk suporter-suporter di Super League menunjukkan kedewasaannya. Hal itu untuk membayar kepercayaan yang diberikan oleh PSSI dan i.League.

"Untuk suporter, saya harap bisa bersatu demi kemajuan sepak bola Indonesia juga. Sekarang kita tahu sendiri aturan larangan suporter tandang itu sudah dicabut," kata Rizky Ridho dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (5/9/2026). 

The Jakmania membentangkan dua tifo raksasa (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
The Jakmania membentangkan dua tifo raksasa (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

"Saya harap tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di manapun," ucapnya.

Pemain Timnas Indonesia itu pun berpesan The Jakmania dan basis suporter Borneo FC menjaga keharmonisan satu sama lainnya. Hal itu agar kedua belah suporter dapat satu tribun saat tandang maupun kandang.

 

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