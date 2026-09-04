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Shin Tae-yong Prediksi Persija Jakarta Bakal Kesulitan Lawan Borneo FC di Super League 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |22:05 WIB
Shin Tae-yong Prediksi Persija Jakarta Bakal Kesulitan Lawan Borneo FC di Super League 2026-2027
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/persija)
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SAMARINDA – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengakui Borneo FC adalah lawan yang kuat. Karena itulah Shin Tae-yong memprediksi pasukannya bakal kesulitan untuk bisa mencuri kemenangan di markas Borneo FC tersebut.

Persija Jakarta akan bersua dengan Borneo FC di pekan pertama Super League 2026-2027. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu 5 September 2026 pukul 19.00 WIB.

Laga tersebut akan menjadi ujian pertama bagi Macan Kemayoran -julukan Persija- di musim ini. Namun, ujian ini bisa dibilang cukup berat bagi Persija.

1. Kewaspadaan Lawan

Mengingat, Borneo FC merupakan runner-up Super League musim lalu. Shin Tae-yong menyadari hal ini. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan Persija akan habis-habisan untuk merebut tiga poin.

Persija Jakarta
Persija Jakarta

"Borneo finis di posisi kedua musim lalu, dan karena kami akan bermain di laga tandang, pertandingan ini bisa jadi laga yang berat," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pra-pertandingan, dikutip pada Jumat (4/9/2026).

"Namun, kami telah melakukan persiapan dengan baik dan akan mengerahkan segala kemampuan besok demi meraih kemenangan," tambahnya.

 

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