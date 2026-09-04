SAMARINDA – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengakui Borneo FC adalah lawan yang kuat. Karena itulah Shin Tae-yong memprediksi pasukannya bakal kesulitan untuk bisa mencuri kemenangan di markas Borneo FC tersebut.
Persija Jakarta akan bersua dengan Borneo FC di pekan pertama Super League 2026-2027. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu 5 September 2026 pukul 19.00 WIB.
Laga tersebut akan menjadi ujian pertama bagi Macan Kemayoran -julukan Persija- di musim ini. Namun, ujian ini bisa dibilang cukup berat bagi Persija.
Mengingat, Borneo FC merupakan runner-up Super League musim lalu. Shin Tae-yong menyadari hal ini. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan Persija akan habis-habisan untuk merebut tiga poin.
"Borneo finis di posisi kedua musim lalu, dan karena kami akan bermain di laga tandang, pertandingan ini bisa jadi laga yang berat," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pra-pertandingan, dikutip pada Jumat (4/9/2026).
"Namun, kami telah melakukan persiapan dengan baik dan akan mengerahkan segala kemampuan besok demi meraih kemenangan," tambahnya.