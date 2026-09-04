Zentara Resmi Dukung Garudayaksa FC Arungi Super League 2026-2027

JAKARTA – Perusahaan teknologi keamanan siber Zentara resmi menjalin kerja sama strategis sebagai sponsor utama Garudayaksa FC untuk mengarungi kompetisi Super League musim 2026- 2027. Kemitraan ini diumumkan langsung di Jakarta pada Jumat (4/9/2026), menjelang debut klub promosi tersebut di kasta tertinggi sepak bola nasional.

Kolaborasi ini tidak sekadar berfokus pada dukungan finansial, melainkan membawa transformasi digital menyeluruh bagi klub. Manajemen Garudayaksa FC menilai kehadiran sponsor baru ini menjadi jawaban atas kebutuhan taktis tim dalam menghadapi persaingan ketat di liga utama.

1. Inovasi Teknologi untuk Klub

Manajemen tim sepak bola Garudayaksa FC menggandeng perusahaan teknologi keamanan siber Zentara sebagai sponsor klub untuk menghadapi persaingan di kompetisi Super League 2026-2027. Melalui kerja sama berdurasi satu tahun ini, sistem latihan, pemantauan perkembangan pemain, hingga catatan medis yang sebelumnya manual akan beralih menggunakan dukungan teknologi modern.

CEO Garudayaksa FC, Muhamad Reza Anugrah, mengungkapkan rasa syukur atas terjalinnya kemitraan ini dalam acara peluncuran yang digelar di Jakarta.

Garudayaksa FC. (Foto: Instagram/garudayaksafc.official)

"Kehadiran Zentara ini tentu sangat membantu kami, bukan hanya dari sisi finansial, tapi juga teknologi yang mereka miliki," ujar Reza di Jakarta, dikutip Jumat (4/9/2026).

2. Solusi bagi Tim Kepelatihan

Reza menjelaskan bahwa klub saat ini dinahkodai oleh pelatih asal Serbia, Milos Joksic, yang sempat mempertanyakan kesiapan teknologi klub untuk mendukung proses latihan. Oleh sebab itu, integrasi sistem dari Zentara menjadi solusi tepat untuk menjawab kebutuhan staf pelatih demi mendongkrak performa tim debutan ini.

Logo Zentara dipastikan akan terpampang pada jersey utama serta berbagai platform digital resmi klub sepanjang musim.

"Alhamdulillah kami sepakat dan Zentara menjadi sponsor kami. Dan yang paling penting adalah teknologi yang mereka berikan kepada Garudayaksa FC," tambah Reza.