Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Super League 2026-2027 Hari Ini: Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC dan Bali United vs PSS Sleman!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |02:05 WIB
Jadwal Super League 2026-2027 Hari Ini: Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC dan Bali United vs PSS Sleman!
Arema FC akan menjamu Isenmulang Kalteng FC di laga pembuka Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/@aremafcofficial)
A
A
A

JADWAL Super League 2026-2027 hari ini, Jumat (4/9/2026) akan diulas Okezone. Sebanyak dua pertandingan akan digelar hari ini, yakni Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC dan Bali United vs PSS Sleman.

.1 Jadwal Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC

Jadwal Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC sudah dirilis. Pertandingan akan dilangsungkan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Jumat (4/9/2026) pukul 15.30 WIB. Berstatus tuan rumah, skuad Singo Edan -julukan Arema FC- enggan kehilangan muka di kandang sendiri.

Musim lalu, Arema FC yang berstatus salah satu tim tradisional di Liga Indonesia gagal tampil optimal. Juara Liga Indonesia 2009-2010 itu finis di posisi sembilan dengan 48 angka.

Peluang Arema FC membuka Super League 2026-2027 dengan kemenangan terbuka lebar. Sebab, lawan mereka di laga pertama Super League 2026-2027 adalah tim promosi, Isenmulang Kalteng FC.

2. Jadwal Bali United vs PSS Sleman

Kemudian pada Jumat (4/9/2026) pukul 19.00 WIB digelar laga Bali United vs PSS Sleman. Laga ini berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali.

Pelatih Bali United, Johnny Jansen, antusias menatap laga melawan PSS Sleman. Ia optimistis karena Tim Geypens dan kawan-kawan mengalami perkembangan positif selama pramusim.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/49/3239871/bernardo_tavares_ingin_bawa_persebaya_menang_di_markas_bhayangkara_fc_persebayaid-8Nrt_large.jpg
Penyebab Persebaya Surabaya Pantang Remehkan Bhayangkara FC di Laga Pembuka Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/49/3239866/johnny_jansen_siap_bawa_bali_united_menang_atas_pss_sleman_coachjohnnyjansen-2UoN_large.jpg
Jelang Bali United vs PSS Sleman di Super League 2026-2027, Johnny Jansen Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/49/3239990/nabil_husein_menargetkan_borneo_fc_menggila_di_empat_kompetisi_sekaligus-57hK_large.jpg
Presiden Borneo FC Pasang Target Tinggi di 4 Kompetisi: Tidak Ada Istilah Pilih-Pilih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/49/3239947/marc_klok-EceM_large.jpg
Marc Klok Akui Persib Bandung Punya Tantangan Berat di Musim 2026-2027
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/03/11/1746111/kickoff-timnas-laos-vs-indonesia-ditunda-akibat-cuaca-buruk-apb.webp
Kick-off Timnas Laos vs Indonesia Ditunda akibat Cuaca Buruk
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/09/devin_artha_wahyudiali_faathir_rayhan.jpg
Faathir/Devin Tumbang di China Masters 2026, Wakil Malaysia Jadi Penghalang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement