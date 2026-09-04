Jadwal Super League 2026-2027 Hari Ini: Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC dan Bali United vs PSS Sleman!

JADWAL Super League 2026-2027 hari ini, Jumat (4/9/2026) akan diulas Okezone. Sebanyak dua pertandingan akan digelar hari ini, yakni Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC dan Bali United vs PSS Sleman.

.1 Jadwal Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC

Jadwal Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC sudah dirilis. Pertandingan akan dilangsungkan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Jumat (4/9/2026) pukul 15.30 WIB. Berstatus tuan rumah, skuad Singo Edan -julukan Arema FC- enggan kehilangan muka di kandang sendiri.

Musim lalu, Arema FC yang berstatus salah satu tim tradisional di Liga Indonesia gagal tampil optimal. Juara Liga Indonesia 2009-2010 itu finis di posisi sembilan dengan 48 angka.

Peluang Arema FC membuka Super League 2026-2027 dengan kemenangan terbuka lebar. Sebab, lawan mereka di laga pertama Super League 2026-2027 adalah tim promosi, Isenmulang Kalteng FC.

2. Jadwal Bali United vs PSS Sleman

Kemudian pada Jumat (4/9/2026) pukul 19.00 WIB digelar laga Bali United vs PSS Sleman. Laga ini berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali.

Pelatih Bali United, Johnny Jansen, antusias menatap laga melawan PSS Sleman. Ia optimistis karena Tim Geypens dan kawan-kawan mengalami perkembangan positif selama pramusim.