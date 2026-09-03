BREAKING NEWS: Mantan Pelatih Persija Jakarta Iwan Setiawan Meninggal Dunia

Mantan pelatih Persija Jakarta Iwan Setiawan meninggal dunia hari ini. (Foto: Instagram/@rudyekapriyambadapro)

MANTAN pelatih Persija Jakarta, Iwan Setiawan, meninggal dunia pada hari ini, Kamis (3/9/2026). Informasi itu disampaikan eks pelatih Timnas Putri Indonesia, Rudy Eka Priyambada, di akun Instagram-nya, @rudyekapriyambadapro.

“Inalillahi wainnaillaihi rojiun. Selamat Jalan Ayah Iwan Setiawan. Pertemuan kita terakhir di NFD di Jogja

Kemarin. Sosok seorang pelatih berjiwa jujur apa adanya, tulis Rudy Eka Priyambada.

Iwan Setiawan meninggal dunia hari ini. (Foto: Instagram/@rudyekapriyambadapro)

“Terima kasih Ayah Iwan sudah jadi panutan saya dalam karir kepelatihan sepakbola. Amal ibadah diterima di sisi Allah SWT,” lanjut Rudy Eka Priyambada.

1. Karier Kepelatihan Iwan Setiawan

Iwan Setiawan memiliki karier kepelatihan yang panjang. Pelatih yang dikenal religius ini sudah memegang klub profesional pada 1998. Saat itu, klub pertama yang ditangani Iwan Setiawan adalah Persikabo Bogor.

Memegang lisensi AFC Pro, Iwan Setiawan berpengalaman menangani sejumlah klub tradisional di Indonesia. Beberapa di antaranya PSMS Medan (2008), Persija Jakarta (2011-2012), Borneo FC (2014-2015), Persela Lamongan (2015), Persebaya Surabaya (2017) hingga Persibo Bojonegoro (2023-2025).

Dari sekian klub di atas, Iwan Setiawan sukses besar bersama Borneo FC. Ia membawa Borneo FC juara Divisi Utama atau Liga 2 2014.

Tak sampai di situ, Iwan Setiawan juga berpengalaman menangani Timnas Indonesia. Ia pernah membesut Timnas Indonesia U-17 pada 2004-2005.