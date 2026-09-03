Elkan Baggott Starter di Liga 2 Inggris 2026-2027, Millwall FC Dihajar Wrexham AFC 0-3!

BEK Timnas Indonesia, Elkan Baggott, untuk pertama kalinya bermain sebagai starter di Liga 2 Inggris atau EFL Championship 2026-2027. Ia bermain sejak awal laga saat sang klub, Millwall FC, menjamu Wrexham AFC di lanjutan pekan keempat Liga 2 Inggris 2026-2027 yang berlangsung di Stadion The Den, Kamis (4/9/2026) dini hari WIB.

Elkan Baggott bermain sebagai bek tengah sebelah kiri dalam pola 3-4-3 Millwall FC asuhan Alex Neil. Bek bertinggi 196 sentimeter ini berdiri sejajar dengan dua bek tengah lain, yakni Jake Cooper dan Caleb Taylor.

1. Main 64 Menit

Elkan Baggott bermain buruk saat Millwall FC kalah 0-3 dari Wrexham AFC. (Foto: X/@TimnasXtra)

Sayangnya, Millwall FC yang bertindak sebagai tuan rumah gagal memberi perlawanan kepada Wrexham AFC. Saat Elkan Baggott berada di lapangan, Millwall FC ketinggalan 0-2 lewat gol bunuh diri Zak Sturge pada menit 28 dan Kieffer Moore (52’).

Elkan Baggott yang mencatatkan dua kali unggul duel udara serta melepaskan satu tekel, dinilai bermain kurang maksimal. Alhasil di menit 64, Elkan Baggott ditarik keluar dan digantikan Derek Mazou-Sacko.

Apes bagi Millwall FC, tak ada perubahan berarti setelah Elkan Baggott diganti. Wrexham AFC mencetak gol ketiga lewat Jacques Ekomie pada menit 69 sekaligus mengakhiri laga dengan skor 3-0 untuk kemenangan tim tamu.

Laman Whoscored memberikan nilai yang jauh dari kata baik untuk Elkan Baggott. Mantan bek Ipswich Town itu hanya diberi nilai 5,9.