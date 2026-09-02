ERA baru Manchester City di bawah kepelatihan Enzo Maresca untuk musim 2026-2027 tetap diiringi dengan standar finansial yang fantastis. Klub berjuluk The Citizens ini mempertahankan tradisi menggelontorkan gaji selangit demi mengamankan deretan pemain bintang berkelas dunia di Stadion Etihad tersebut.
Berdasarkan struktur finansial klub musim ini dengan asumsi kurs 1 Poundsterling (GBP) setara dengan Rp23.932, berikut adalah daftar lima pemain Manchester City dengan bayaran mingguan tertinggi dalam rupiah yang menduduki puncak daftar skuad.
Talenta sensasional asal Norwegia ini memegang status sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di Premier League. Setelah meneken kontrak fantastis berjangka panjang hingga 2034, penyerang berusia 26 tahun ini mengantongi lebih dari Rp12 miliar setiap pekannya sebagai imbalan atas rekor gol yang terus ia pecahkan.
Gelandang papan atas ini langsung masuk dalam jajaran elite penerima gaji tertinggi di Etihad Stadium. Nominal masif tersebut didapatkannya menyusul kepindahan bernilai 125 juta poundsterling pada hari penutupan bursa transfer dari Chelsea.
Produk asli akademi City ini baru saja menyepakati kontrak baru pada musim panas ini. Di tengah evaluasi atas performanya musim lalu, manajemen tetap memberikan kenaikan gaji yang signifikan dari bayaran sebelumnya yang berada di kisaran Rp5,38 miliar per pekan.