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5 Pemain Manchester City dengan Gaji Fantastis di Musim 2026-2027, Nomor 1 Capai Rp12,56 Miliar per Pekan!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |18:14 WIB
5 Pemain Manchester City dengan Gaji Fantastis di Musim 2026-2027, Nomor 1 Capai Rp12,56 Miliar per Pekan!
5 Pemain Manchester City dengan Gaji Fantastis di Musim 2026-2027. (Foto: Instagram/mancity)
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ERA baru Manchester City di bawah kepelatihan Enzo Maresca untuk musim 2026-2027 tetap diiringi dengan standar finansial yang fantastis. Klub berjuluk The Citizens ini mempertahankan tradisi menggelontorkan gaji selangit demi mengamankan deretan pemain bintang berkelas dunia di Stadion Etihad tersebut.

Berdasarkan struktur finansial klub musim ini dengan asumsi kurs 1 Poundsterling (GBP) setara dengan Rp23.932, berikut adalah daftar lima pemain Manchester City dengan bayaran mingguan tertinggi dalam rupiah yang menduduki puncak daftar skuad.

Berikut 5 Pemain Manchester City dengan Gaji Fantastis di Musim 2026-2027:

1. Erling Haaland (Rp12,56 Miliar per pekan)

Erling Haaland cetak dua gol di laga Crystal Palace vs Manchester City
Erling Haaland cetak dua gol di laga Crystal Palace vs Manchester City

Talenta sensasional asal Norwegia ini memegang status sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di Premier League. Setelah meneken kontrak fantastis berjangka panjang hingga 2034, penyerang berusia 26 tahun ini mengantongi lebih dari Rp12 miliar setiap pekannya sebagai imbalan atas rekor gol yang terus ia pecahkan.

2. Enzo Fernandez (Rp8,37 Miliar per pekan)

Enzo Fernandez resmi bergabung dengan Manchester City (Foto: Manchester City)
Enzo Fernandez resmi bergabung dengan Manchester City (Foto: Manchester City)

Gelandang papan atas ini langsung masuk dalam jajaran elite penerima gaji tertinggi di Etihad Stadium. Nominal masif tersebut didapatkannya menyusul kepindahan bernilai 125 juta poundsterling pada hari penutupan bursa transfer dari Chelsea.

3. Phil Foden (Rp6,70 Miliar per pekan)

Phil Foden
Phil Foden

Produk asli akademi City ini baru saja menyepakati kontrak baru pada musim panas ini. Di tengah evaluasi atas performanya musim lalu, manajemen tetap memberikan kenaikan gaji yang signifikan dari bayaran sebelumnya yang berada di kisaran Rp5,38 miliar per pekan.

 

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