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Gustavo Almeida Resmi Gabung Java United, David da Silva Punya Tandem Tajam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |07:05 WIB
Gustavo Almeida Resmi Gabung Java United, David da Silva Punya Tandem Tajam!
Gustavo Almeida gabung Java United. (Foto: Instagram/@java.utd)
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JAVA United FC membuat gebrakan di bursa transfer menjelang bergulirnya Super League 2026-2027. Klub yang sebelumnya bernama Malut United itu resmi mendatangkan mantan penyerang Persija Jakarta, Gustavo Almeida.

Penyerang asal Brasil tersebut diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Java United FC pada Rabu 2 September 2026. Gustavo Almeida dikontrak selama satu musim untuk memperkuat tim berjuluk Laskar Kepodang Emas tersebut.

Gustavo Almeida resmi gabung Java United. (Foto: Instagram/@java.utd)
Gustavo Almeida resmi gabung Java United. (Foto: Instagram/@java.utd)

1. Gustavo Almeida Resmi Gabung Java United

Gustavo Almeida mengaku senang mendapat kesempatan bergabung dengan Java United FC. Ia bertekad memberikan kemampuan terbaiknya serta membantu tim meraih kemenangan sepanjang musim.

“Senang bisa bergabung ke dalam tim ini. Saya ingin memberikan kemampuan terbaik, mencetak gol sebanyak mungkin, dan mempersembahkan kemenangan untuk Java United,” kata Gustavo Almeida dalam keterangan resmi Java United FC, Rabu 2 September 2026.

Pemain berusia 29 tahun itu melihat Java United FC memiliki potensi besar untuk bersaing di papan atas Super League. Kehadiran sejumlah pemain berkualitas dan berpengalaman menjadi salah satu alasan Gustavo menerima tawaran klub tersebut.

“Saya melihat Java United sebagai tim yang memiliki potensi untuk bersaing di papan atas. Kami memiliki banyak pemain berkualitas dan berpengalaman,” ucapnya.

2. Siap Beri Kontribusi

Gustavo Almeida berharap dapat menjalani musim yang baik bersama klub barunya. Ia siap beradaptasi dengan lingkungan tim dan memberikan kontribusi maksimal sesuai kesempatan yang diberikan.

“Saya yakin, dengan kerja keras dan komunikasi yang baik antarpemain, kami bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Semoga tim ini dapat menjalani musim yang baik,” ungkap Gustavo Almeida.

Nama Gustavo Almeida bukan sosok asing di kompetisi sepakbola Indonesia. Ia memulai kiprahnya di Tanah Air bersama Arema FC pada musim 2023-2024.

 

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