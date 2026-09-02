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Kabar Buruk, Persebaya Surabaya Tanpa Pemain Andalan saat Hadapi Bhayangkara FC di Super League 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |22:01 WIB
Kabar Buruk, Persebaya Surabaya Tanpa Pemain Andalan saat Hadapi Bhayangkara FC di Super League 2026-2027
Persebaya Surabaya bakal hadapi Bhayangkara FC di pekan perdana Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/officialpersebay)
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SURABAYA - Penyerang andalan Persebaya Surabaya, Alex Martins, terancam menepi saat timnya menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC akibat cedera yang belum pulih total. Tentunya cedera tersebut menjadi sebuah kabar buruk untuk pelatih Persebaya, Bernardo Tavares.

Persebaya Surabaya akan bersua Bhayangkara FC di pekan pertama Super League 2026-2027. Pertandingan itu bakal digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung, Lampung, pada Sabtu 5 September 2026 mendatang.

1. Tantangan Awal Musim Bajul Ijo

Ya, Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- diterpa masalah menjelang pertandingan perdana musim ini. Pasalnya, pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, mengungkap beberapa pemain masih mengalami cedera.

“Ya, ada beberapa pemain yang cedera. Beberapa sudah mulai berlatih tapi belum 100 persen. Kita lihat hari ini, besok, dan lusa bagaimana perkembangan mereka untuk menentukan apakah bisa masuk skuad atau tidak,” kata Tavares dikutip dari laman resmi I.League, Rabu (2/9/2026).

Alex Martins. (Foto: Instagram/bajoltalks)
Alex Martins. (Foto: Instagram/bajoltalks)

Situasi krusial ini membuat tim kepelatihan harus bekerja ekstra untuk memantau kondisi para pemain. Apalagi, salah satu pemain penting mereka yakni Alex Martins belum pulih sepenuhnya dari cedera saat Piala Presiden 2026.

"Dia (Alex Martins) tidak ada di sini hari ini, jadi kita lihat besok apakah dia bisa bergabung atau tidak,” ungkap Tavares.

“Kita belum tahu pasti apakah Alex absen atau tidak," tambah pelatih asal Portugal itu.

 

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