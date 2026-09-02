5 Pilar Persija Masih Dibekap Cedera Jelang Hadapi Borneo FC, Ada Pratama Arhan!

JAKARTA - Persija Jakarta terancam tak diperkuat sejumlah pilar saat melawan ke Borneo FC dalam laga pembuka Super League 2026-2027. Pasalnya, sederet pemain masih dalam tahap pemulihan cedera.

1. 5 Pilar Terancam Absen

Teranyar, Pratama Arhan mengalami cedera jari tangannya saat menjalani laga uji coba kontra Brisbane Roar. Dalam pertandingan yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8/2026), Arhan sempat mendapatkan perawatan pada pertengahan babak kedua.

Namun, pemain berusia 24 tahun itu tetap melanjutkan pertandingan hingga peluit akhir dan turut mengantarkan Macan Kemayoran meraih kemenangan 4-0. Seusai laga, tim medis Persija terus memantau kondisi Arhan hingga akhirnya keputusan penting harus diambil.

Arhan pun menjalani operasi untuk menangani fraktur phalanx pada Selasa (1/9/2026).

Persija vs Brisbane (Dok Persija)

“Pemulihan selama 4–6 minggu. Tapi selama itu dia masih bisa tetap latihan dan bertanding,” kata dokter Persija, dr Muhammad Andeansah, SpKO, melansir laman Persija, Rabu (2/9/2026).

Selain Arhan, sejumlah nama lain juga masih berada dalam daftar pemulihan cedera. Mereka adalah Andritany Ardhiyasa, Eksel Runtukahu, Dony Tri Pamungkas, dan Kwon Chang-hoon.

Andritany mengalami cedera betis atau gastrocnemius strain saat menjalani training camp di Thailand. Masa pemulihannya diperkirakan masih memakan waktu 1–2 pekan.