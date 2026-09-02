Persija Jakarta vs Persib Bandung Pasti Digelar di SUGBK, Tinggal Izin Tertulis dari Kepolisian

JAKARTA – Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, memastikan laga Persija Jakarta vs Persib Bandung akan digelar sesuai jadwal. Pihaknya kini tinggal menunggu izin tertulis dari Kepolisian RI.

Pertemuan kedua tim itu dalam pekan kedua Super League 2026-2027. Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung itu dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Rabu 12 September 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Tunggu Izin Tertulis

Ferry mengatakan big match tersebut akan tetap digelar di SUGBK karena sudah mendapat restu dari pihak kepolisian. Akan tetapi, sampai saat ini belum keluar surat izin keramaian tertulis dari pihak keamanan.

"Ya, Mabes Polri meyakini jadwal yang sudah disampaikan adalah jadwal yang tentunya akan bisa di-delivery, ya. Tentunya dari kami di Liga berpatokan kepada jadwal-jadwal tadi," kata Ferry di Jakartam Selasa 1 September 2026.

"Meskipun kami sendiri yang mempertanyakan dan menanyakan kepada pihak Mabes Polri untuk bisa melihat di tanggal 12 ini (Persija vs Persib) apakah akan ada perubahan atau tidak," tambahnya.

Ferry mengatakan manajemen Persija pun sudah melakukan audiensi dengan pihak kepolisian terkait laga tersebut. Tentunya langkah itu untuk memastikan Macan Kemayoran bisa menjamu Persib di SUGBK.