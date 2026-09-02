Penyebab Igor Tolic Fokus ke Laga Persib Bandung vs PSM Makassar Bukan Persija Jakarta

PELATIH Persib Bandung, Igor Tolic, menyatakan timnya fokus sepenuhnya melawan PSM Makassar lebih dahulu ketimbang Persija Jakarta. Keputusan ini diambil agar fokus Persib Bandung tidak terpecah.

Persib Bandung akan menjamu PSM Makassar di pekan pertama Super League 2026-2027. Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Minggu 6 September 2026 pukul 19.00 WIB.

Igor Tolic fokus ke laga Persib vs PSM Makassar. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

1. Fokus dari Laga ke Laga

Igor Tolic mengatakan laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta merupakan pekan kedua Super League 2026-2027 pada Sabtu 12 September. 2026. Karena itu, ia harus lebih bijak mempersiapkan tim dari laga ke laga.

“Laga melawan Persija Jakarta adalah pertandingan kedua bagi kami. Kami perlu mempersiapkan diri melawan PSM (Makassar) terlebih dahulu," kata Igor Tolic kepada awak media termasuk Okezone, Selasa 1 September 2026.

"Setelah selesai dengan PSM, barulah kami bersiap untuk Persija," tambah pelatih asal Kroasia. tersebut.

2. Laga Spesial Lawan Persija Jakarta

Igor Tolic mengatakan laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta sangat dinantikan publik sepakbola Tanah Air karena rivalitas kedua tim. Namun, ia baru mau bicara lebih detail perihal laga melawan Persija Jakarta selepas kontra PSM Makassar.