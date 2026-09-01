Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, Igor Tolic: Pertandingan Spesial!

PELATIH Persib Bandung, Igor Tolic, antusias menyambut pertandingan melawan Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026-2027. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan kesiapan mental pemain menjadi salah satu aspek penting menjelang duel bertajuk 'El Clasico Indonesia' tersebut.

Persib Bandung akan bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu 12 September 2026. Pertandingan itu akan menjadi laga kandang pertama Persija Jakarta sekaligus laga tandang perdana Persib Bandung musim ini.

Duel Persija vs Persib di Stadion Segiri musim lalu. (Foto: Instagram/@adamalis93)

Duel itu juga memiliki arti tersendiri karena Persija Jakarta akhirnya kembali mendapat kesempatan menjamu Persib Bandung di Jakarta. Terakhir kali Macan Kemayoran -julukan Persija- menjadi tuan rumah bagi rivalnya di ibu kota terjadi pada 2019, saat kedua tim bermain imbang 1-1 di SUGBK.

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Igor Tolic pun menyambut positif kesempatan menghadapi Persija di Jakarta. Ia sebelumnya pernah merasakan atmosfer pertandingan tandang melawan Macan Kemayoran, meski laga tersebut digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat.

“Itu selalu menjadi pertandingan yang spesial. Saya rasa saya pernah berada di Bekasi tiga tahun lalu, dan tahun lalu di (Stadion) Patriot,” kata Igor Tolic kepada awak media, termasuk Okezone di Senayan, Jakarta pada Selasa (1/9/2026).

Menurut Tolic, bermain langsung di markas Persija akan memberikan tantangan tersendiri bagi Persib. Kehadiran suporter tuan rumah yang diprediksi memenuhi stadion menjadi situasi yang harus diantisipasi dengan persiapan mental yang matang.