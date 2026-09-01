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HOME BOLA LIGA INDONESIA

28 Klub Indonesia Masih Tunggak Gaji Pemain, Totalnya Capai Rp14,8 Miliar

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |09:20 WIB
28 Klub Indonesia Masih Tunggak Gaji Pemain, Totalnya Capai Rp14,8 Miliar
28 Klub Indonesia Masih Tunggak Gaji Pemain, Totalnya Capai Rp14,8 Miliar (Cikal Bintang)
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JAKARTA - Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) mencatat tunggakan gaji pemain masih terjadi di sepak bola Indonesia. Sebanyak 28 klub dari berbagai kasta kompetisi dilaporkan masih memiliki tunggakan gaji dengan total nilai mencapai Rp14,8 miliar.

1. 28 Klub Tunggak Gaji Pemain

Kasus tersebut melibatkan klub dari Liga 1 Indonesia atau Super League hingga Liga 4. Total terdapat 303 pemain yang haknya masih berkaitan dengan laporan maupun putusan yang belum dilaksanakan.

Legal APPI, Mohammad Agus Riza Hufaida, menyebutkan banyak klub bermasalah dengan tunggakan gaji. Klub itu di antaranya PSM Makassar, Semen Padang, PSMS Medan, Persiku Kudus, PSIS Semarang, RANS FC, Sriwijaya FC, dan Persikota Tangerang.

Kemudian ada Persinab Sang Maestro, Persipa Pati, Persitara Jakarta Utara, Persibo Bojonegoro, Persekat Tegal, Persiwa Wamena, Persid Jember, PS Siak, Bantul United, PSM Madiun, Depok Raya FC, Kalteng Putra, Pakuan City, Persewar Waropen, Persikab Kabupaten Bandung, PSGJ Cirebon, Persikabo 1973, dan terakhir Waanal Brother FC.

"Ini pada saat ini di APPI, total kasus yang ada di kita, baik dari laporan maupun sampai putusan NDRC tapi belum dilaksanakan, itu total ada 28 klub. Ya, dengan total 303 pemain. Itu dari Liga 1 sampai Liga 4 dengan total nilai keseluruhan Rp14 miliar 800 juta sekian," kata Riza dalam acara diskusi di Kantor I.League, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Legal APPI Mohammad Agus Riza Hufaida (Cikal Bintang)
Legal APPI Mohammad Agus Riza Hufaida (Cikal Bintang)

Riza berharap seluruh persoalan mengenai tunggakan gaji pemain dapat segera diselesaikan oleh klub terkait. Menurutnya, pembayaran tersebut merupakan hak yang seharusnya diterima para pesepak bola profesional.

"Hak pemain ini, ya kalau ada hadis yang bilang bahwa bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering," ucap Riza.

APPI juga berharap masalah serupa tidak kembali terjadi pada kompetisi musim mendatang, khususnya di kasta tertinggi. Riza menilai persoalan tunggakan gaji seharusnya menjadi perhatian serius seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan liga.

"Dan kita berharap benar-benar berharap musim depan paling tidak Liga 1 itu sudah tidak ada lagi masalah gaji. Ini menurut saya," tutur Riza.

 

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