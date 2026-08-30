Shin Tae-yong Terapkan Latihan Keras di Persija Jakarta, Victor Dethan Justru Senang

JAKARTA - Penyerang sayap Persija Jakarta, Victor Dethan, menyatakan sama sekali tidak keberatan dengan pendekatan keras yang diterapkan pelatih Shin Tae-yong dalam menggembleng fisik serta mental para pemain. Ia menilai ketegasan juru taktik asal Negeri Ginseng tersebut justru memberikan dampak positif bagi perkembangan performa tim secara keseluruhan.



Sebagai catatan penting, skuad Macan Kemayoran baru saja sukses menyudahi rangkaian persiapan pra-musim lewat kemenangan telak empat gol tanpa balas atas klub asal Australia, Brisbane Roar. Duel uji coba penutup tersebut dihelat di Stadion Internasional Jakarta (JIS) pada akhir pekan kemarin.



1. Manfaat Latihan Disiplin dan Evaluasi Diri



Victor Dethan mengungkapkan rasa nyamannya berada di bawah arahan langsung Shin Tae-yong selama sesi latihan maupun pertandingan. Menurutnya, program latihan yang diterapkan pelatih berpengalaman itu terbukti efektif mendongkrak kualitas individu para penggawa Macan Kemayoran.



"Saya sangat senang karena dia adalah tipikal pelatih yang nge-push pemain," kata Victor usai laga, dikutip Minggu (30/8/2026).



Di samping itu, eks pilar PSM Makassar tersebut memandang kemenangan meyakinkan atas Brisbane Roar sebagai suntikan moral yang krusial jelang bergulirnya kompetisi resmi Super League 2026-2027.

Victor Dethan resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh anggota skuad harus tetap fokus melakukan evaluasi agar tampil semakin solid.



"Ya, bersyukur kita bisa bermain dengan baik dan bisa mempersiapkan diri untuk musim depan dan ya, bersyukur," katanya.