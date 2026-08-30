Tak Banyak yang Tahu, Alexander Jeremejeff Tertarik ke Persija Jakarta karena Cyrus Margono

JAKARTA — Bergabungnya penyerang Alexander Jeremejeff ke Persija Jakarta ternyata tidak lepas dari campur tangan Cyrus Margono. Kiper yang tengah dipinjamkan Persija ke Java United tersebut turut memengaruhi Jeremejeff untuk pindah ke Super League.

Ya, ternyata Alexander Jeremejeff mengetahui Persija dari mantan rekan setimnya, Cyrus Margono. Kedua pemain memang pernah membela klub Yunani Panathinaikos F.C.

Pada musim lalu, Cyrus memperkuat Macan Kemayoran. Namun, pada musim ini pemain berposisi kiper tersebut membela Java United dengan status pinjaman.

1. Jejak Perjalanan Persija Musim Lalu

Alexander Jeremejeff mengatakan sudah banyak mengetahui segala halnya tentang Persija. Dia pun tidak ketinggalan turut menonton laga-laga Persija sejak musim lalu.

"Sebenarnya saya sudah mengetahui Persija sebelumnya karena saya memiliki mantan rekan setim dari Yunani yang bermain di sini musim lalu, yaitu Cyrus Margono, penjaga gawang," kata Alexander Jeremejeff di Jakarta, dikutip Minggu (30/8/2026).

Cyrus Margono. (Foto: Instagram/persija)

"Karena dia bermain di sini, saya mengikuti hampir seluruh pertandingan Persija musim lalu. Dia sangat menyukai tim ini dan juga menyukai kota Jakarta," tambahnya.

2. Keputusan Bergabung

Pemain berposisi penyerang itu mengatakan tidak banyak berpikir panjang saat mendapatkan tawaran dari Persija. Dia pun sangat senang dapat menjadi bagian dari tim kebanggaan The Jakmania tersebut.