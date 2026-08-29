Shin Tae-yong Bongkar Nasib Van Basty Sousa di Persija Jakarta, Bagaimana Kabar Kwon Chang-hoon?

Van Basty Sousa menanti masa depannya di Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

PELATIH Persija Jakarta Shin Tae-yong menyatakan Kwon Chang-hoon belum bisa memperkuat timnya saat berhadapan dengan Brisbane Roar. Pasalnya, pemain berusia 32 tahun itu masih pemulihan cedera.

Pertemuan kedua tim itu tersaji dalam laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8/2026) pukul 19.30 WIB. Laga tersebut digelar setelah launching tim dan jersey Persija Jakarta yang yang dilangsungkan malam ini.

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Kwon Chang-hoon masih mengalami cedera (Foto: Media Persija)

"Untuk Kwon, ketika bermain di Bali, kondisinya memang kurang baik. Ia mengalami sedikit masalah pada otot dan kemudian mengalami cedera," ucap Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Persija vs Brisbane Roar.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan pemulihan Kwon Chang-hoon berjalan cukup baik. Menurut Shin Tae-yong, tim pelatih terus memantau perkembangan pemulihan cedera pemain yang menembus skuad Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut.

"Saat ini kondisinya sudah sekitar 70 persen pulih," ujar mantan pelatih Timnas Indonesia dan Ulsan HD tersebut.