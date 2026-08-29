Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs Brisbane Roar: Alexander Jeremejeff Cetak Gol?

Persija Jakarta siap melawan Brisbane Roar di laga uji coba malam ini. (Foto: Media Persija Jakarta)

JADWAL siaran langsung Persija Jakarta vs Brisbane Roar sudah dirilis. Laga dilangsungkan di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada Sabtu, (29/8/2026) pukul 19.30 WIB. Sebelum pertandingan digelar, manajemen skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- akan merilis daftar pemain dan jersey anyar untuk musim 2026-2027.

1. Aksi Alexander Jeremejeff Paling Ditunggu

Saat turun di turnamen Piala Presiden 2026, Persija Jakarta belum memiliki penyerang jempolan. Sekarang atau dalam satu minggu terakhir, Persija Jakarta berhasil mendatangkan pemegang satu caps bersama Timnas Swedia, Alexander Jeremejeff.

Alexander Jeremejeff siap jadi mesin gol Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

Baru-baru ini, Alexander Jeremejeff, mengungkap kebiasaannya di ruang ganti. Pemain asal Swedia itu mengaku memiliki kepribadian campuran dari introvert dan ekstrovert.

Alexander Jeremejeff menjadi sosok anyar di lini depan Persija Jakarta. Pemain berpaspor Swedia itu didatangkan dari klub Yunani PAOK dengan status bebas transfer.

Persija Jakarta mengontrak Alexander Jeremejeff dengan durasi dua musim hingga 2028. Bagi Jeremejeff, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menjadi klub Asia pertamanya.

Sebelumnya, Alexander Jeremejeff sudah kenyang pengalaman berkarier di kancah sepak bola Eropa. Pemain berusia 32 tahun itu sempat bermain untuk Hacken (Swedia), Malmo (Swedia), Dynamo Dresden (Jerman), FC Twente (Belanda), hingga Panathinaikos (Yunani).

Selama berkarier di Benua Biru, Jeremejeff tidak hanya buas di lapangan. Mantan pemain PAOK itu juga memiliki kepribadian yang unik. Jeremejeff mengaku dirinya merupakan sosok ambivert ketika di ruang ganti.

"Menurut saya campuran keduanya. Saya tidak berteriak atau semacamnya, tapi saya suka membantu rekan setim, dan saya juga suka jika mereka membantu saya, jadi kami melakukannya bersama-sama," kata Jeremejeff, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (29/8/2026).