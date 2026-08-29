Link Live Streaming Persija Jakarta vs Brisbane Roar: Ujian Perdana Shin Tae-yong!

LINK live streaming Persija Jakarta vs Brisbane Roar bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini.Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong menyatakan akan memantau perkembangan timnya saat melawan Brisbane Roar dalam laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8/2026) pukul 19.30 WIB

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Hasil laga uji coba menjadi momentum Shin Tae-yong memantau performa Persija Jakarta setelah melakukan pemusatan latihan (TC) di Thailand. Sebelumnya skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta-melakukan TC di Thailand.

Persija saat menjalani TC di Thailand. (Foto: Media Persija Jakarta)

TC tersebut berlangsung pada 10-23 Agustus 2026. Dalam pemusatan latihan di Thailand, Persija Jakarta menang 2-1 atas Police Tero dan Chiangrai United. Shin Tae-yong mengatakan TC difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan pemahaman taktikal.

"Kami sudah menyelesaikan training camp di Thailand dengan baik. Selama TC, kami memang lebih banyak fokus pada aspek fisik," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Persija Jakarta vs Brisbane Roar.

Laga Persija melawan Brisbane Roar merupakan rangkaian launching tim dan Jersey Rizky Ridho dan kawan-kawan. Launching itu untuk menyambut Super League 2026-2027.

"Sementara untuk pertandingan persahabatan melawan Brisbane Roar besok, kami akan melihat kondisi tim secara keseluruhan. Kami akan mengevaluasi sejauh mana perkembangan fisik, taktik, dan kekuatan tim secara umum," tambah Shin Tae-yong.