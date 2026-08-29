Daftar Lengkap 29 Pemain Persija Jakarta untuk Musim 2026-2027, Hanya Ada 8 Pemain Asing!

Daftar Lengkap 29 Pemain Persija Jakarta untuk Musim 2026-2027, Hanya Ada 8 Pemain Asing! (ilustrasi/dok)

JAKARTA - Persija Jakarta mengumumkan skuad untuk musim 2026-2027. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu total berisi 29 pemain.

1. Persija Jakarta Umumkan Skuad

Pengumuman skuad Persija Jakarta untuk Super League 2026-2027 itu bersamaan dengan peluncuran jersey baru untuk musim depan. Acara ini digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8/2026).

Dari daftar skuad itu, komposisinya terdiri atas 4 penjaga gawang, 11 bek, 4 gelandang, dan 10 penyerang. Namun, dalam daftar skuad itu, tak ada nama Van Basty Sousa.

Sebelumnya, pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, angkat bicara soal status Van Basty Sousa di skuadnya.

Van Basty Sousa. (Foto: Media Persija)

"Sementara untuk Van Basty Sousa, saat ini kami masih mempertimbangkan dan mendiskusikan bagaimana kelanjutannya bersama tim," ujar Shin Tae-yong.

Dengan tak adanya nama Van Basty Sousa, berarti hanya 1 pemain asing yang dipertahankan Persija Jakarta pada musim depan. Pemain itu adalah Fabio Calonego.

Di sisi lain, total terdapat 8 pemain asing. Kedelapan pemain itu adalah Kerim Memija, Denis Kolinger, Radovan Pankov, Kyohei Yoshino, Fabio Calonego, Stjepan Loncar, Alexander Jeremejeff, serta Kwon Chang Hoon.