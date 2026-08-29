Persija Jakarta Luncurkan Jersey Baru untuk Super League 2026-2027

JAKARTA - Peluncuran tim dan jersey Persija Jakarta untuk musim 2026-2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8/2026), berlangsung meriah.

1. Persija Luncurkan Jersey 2026-2027

Peluncuran tersebut turut menghadirkan tari-tarian Betawi yang dipadukan dengan parada pencahayaan yang mewah. Setelah itu, jersey Persija yang disponsori apparel Adidas pun diperkenalkan di hadapan publik.

Jersey kandang tetap mengusung warna merah sebagai identitas utama klub. Jersey itu itu dipadukan sentuhan warna emas kekuningan di bagian bahu melalui tiga garis khas Adidas.

Persija luncurkan jersey 2026 2027 (Andri Bagus)

Selain itu, di bagian kerah serta ujung lengan juga berwarna kuning. Kombinasi merah dan kuning membuat jersey kandang begitu mewah.

Sementara itu, jersey tandang tampil dengan warna putih sebagai dominasi utama. Aksen garis-garis horizontal tipis berwarna abu-abu dan emas di bagian depan. Sementara tiga garis khas Adidas di bagian bahu menggunakan warna hitam.

Pada Jersey ketiga, tim kebanggaan warga Jakarta menghadirkan desain yang lebih variatif dengan oranye sebagai warna dominan. Untuk bagian depan dengan siluet khas Macan yang membentang secara vertikal, sementara kerah memadukan warna putih dan merah.

Tiga garis Adidas di bagian bahu juga menggunakan warna hitam. Persija turut menampilkan tiga pilihan jersey kiper yang disesuaikan dengan identitas warna seragam utama.