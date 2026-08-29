Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Resmi Pinjamkan 3 Pemain Muda ke Adhyaksa FC Bekasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |20:04 WIB
Persija Resmi Pinjamkan 3 Pemain Muda ke Adhyaksa FC Bekasi
Persija Resmi Pinjamkan 3 Pemain Muda ke Adhyaksa FC Bekasi (Dok Persija)
A
A
A

JAKARTA - Persija Jakarta meminjamkan 3 pemain pemain muda dari skuad Elite Pro Academy (EPA) U-20 untuk bergabung dengan Adhyaksa FC Bekasi selama satu musim. Ketiga pemain tersebut adalah Muhamad Zahaby Gholy, Fabio Azka Irawan, dan Algazani Dwi Sugandi. 

1. Persija Pinjamkan 3 Pemain

Persija memberikan kesempatan kepada tiga nama itu untuk mendapatkan menit bermain yang lebih kompetitif di level senior sekaligus menambah pengalaman di sepak bola profesional.

Persija berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh ketiganya untuk meningkatkan kualitas permainan, memperkuat mental bertanding, serta menambah pengalaman menghadapi atmosfer kompetisi senior. 

Gholy menyambut positif langkah peminjamannya ke Adhyaksa FC Bekasi. Penyerang sayap itu bertekad memanfaatkan setiap kesempatan bermain yang didapat.

“Kesempatan ini sangat berarti bagi saya untuk terus belajar dan membuktikan diri di level senior. Saya ingin memberikan kontribusi maksimal untuk Adhyaksa FC Bekasi, bekerja keras, dan terus meningkatkan kemampuan agar menjadi pemain yang lebih baik,” ujar Gholy, melansir laman Persija, Sabtu (29/8/2026).

Hal senada disampaikan Fabio. Pemain yang dapat bermain sebagai bek kanan maupun kiri tersebut melihat kesempatan tampil di level senior sebagai langkah penting untuk menambah jam terbang dan meningkatkan kemampuannya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/49/3239001/launching_tim_persija_2026_2027-HDa1_large.jpg
Diboikot The Jakmania, Warga Jakarta Pusat Tetap Antusias Hadir di Launching Persija
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/49/3238652/persija_jakarta_memutuskan_meminjamkan_dani_ibrohim_ke_deltras_fc_yang_akan_berlaga_di_divisi_championship_2026_2027-3KZn_large.jpg
Dipinjamkan ke Klub Championship, Bek Muda Persija Jakarta Dani Ibrohim Siap Tambah Jam Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/49/3238227/persija_jakarta-0tLb_large.jpg
Manajer Persija Minta Jaga Hal Positif Selama TC di Thailand dan Perbaiki Kekurangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/49/3238208/gustavo_almeida-I6y2_large.jpg
Persija Jakarta Resmi Lepas Striker Gustavo Almeida
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/29/51/1744201/lari-8-kilometer-pakai-kostum-leak-bali-dika-raih-best-costume-budaya-di-merdeka-run-2026-xfo.webp
Lari 8 Kilometer Pakai Kostum Leak Bali, Dika Raih Best Costume Budaya di Merdeka Run 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/08/29/timnas_voli_putri_indonesia.jpg
Timnas Voli Putri Indonesia Pulang dari AVC Continental 2026 usai Kalah dari Iran, Harus Benahi Satu Masalah Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement