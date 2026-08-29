Persija Resmi Pinjamkan 3 Pemain Muda ke Adhyaksa FC Bekasi

JAKARTA - Persija Jakarta meminjamkan 3 pemain pemain muda dari skuad Elite Pro Academy (EPA) U-20 untuk bergabung dengan Adhyaksa FC Bekasi selama satu musim. Ketiga pemain tersebut adalah Muhamad Zahaby Gholy, Fabio Azka Irawan, dan Algazani Dwi Sugandi.

1. Persija Pinjamkan 3 Pemain

Persija memberikan kesempatan kepada tiga nama itu untuk mendapatkan menit bermain yang lebih kompetitif di level senior sekaligus menambah pengalaman di sepak bola profesional.

Persija berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh ketiganya untuk meningkatkan kualitas permainan, memperkuat mental bertanding, serta menambah pengalaman menghadapi atmosfer kompetisi senior.

Gholy menyambut positif langkah peminjamannya ke Adhyaksa FC Bekasi. Penyerang sayap itu bertekad memanfaatkan setiap kesempatan bermain yang didapat.

“Kesempatan ini sangat berarti bagi saya untuk terus belajar dan membuktikan diri di level senior. Saya ingin memberikan kontribusi maksimal untuk Adhyaksa FC Bekasi, bekerja keras, dan terus meningkatkan kemampuan agar menjadi pemain yang lebih baik,” ujar Gholy, melansir laman Persija, Sabtu (29/8/2026).

Hal senada disampaikan Fabio. Pemain yang dapat bermain sebagai bek kanan maupun kiri tersebut melihat kesempatan tampil di level senior sebagai langkah penting untuk menambah jam terbang dan meningkatkan kemampuannya.