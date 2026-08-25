Manajer Persija Minta Jaga Hal Positif Selama TC di Thailand dan Perbaiki Kekurangan

JAKARTA - Persija Jakarta kini memasuki tahap akhir persiapan menuju Super League 2026-2027 dengan membawa sejumlah perkembangan positif usai pemusatan latihan (training camp/TC) di Thailand.

1. TC di Thailand

Selama dua pekan, 10–23 Agustus 2026, skuad Macan Kemayoran menjalani program yang dirancang bertahap, mulai dari peningkatan kondisi fisik di Hua Hin hingga pematangan taktik dan evaluasi permainan di Bangkok.

Proses tersebut memberikan gambaran positif bagi pelatih Persija, Shin Tae-yong. Dua laga uji coba menghadapi Police Tero pada 19 Agustus 2026 dan Chiangrai United pada 22 Agustus 2026 menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk melihat sejauh mana materi latihan dapat diterapkan dalam pertandingan.

Hasil evaluasi Shin Tae-yong menunjukkan adanya progres yang cukup signifikan. Permainan Persija dinilai semakin mendekati standar yang diharapkan, baik dalam hal tempo, aliran bola, organisasi antarlini, maupun kemampuan pemain mempertahankan intensitas sepanjang pertandingan. “Bisa dibilang sekarang hampir sudah sempurna seluruhnya,” kata Shin Tae-yong, melansir laman iLeague, Selasa (25/8/2026).

Persija Jakarta vs Chiangrai United (Foto: Instagram/@persija)

Perubahan tersebut juga terlihat jika dibandingkan dengan penampilan Persija pada turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Setelah melewati rangkaian latihan intensif di Thailand, tim dinilai memiliki pemahaman permainan yang lebih baik serta mampu menjaga keseimbangan antara aspek fisik dan taktik.

2. Tren Positif TC

Manajer Persija, Ardhi Tjahjoko melihat proses tersebut sebagai buah dari kesungguhan para pemain dalam mengikuti seluruh agenda training camp. Menurutnya, dua pekan di Thailand bukan hanya menjadi sarana meningkatkan kesiapan tim, tetapi juga kesempatan bagi setiap pemain untuk berkembang secara individu.