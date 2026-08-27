Dipinjamkan ke Klub Championship, Bek Muda Persija Jakarta Dani Ibrohim Siap Tambah Jam Terbang

Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Dani Ibrohim ke Deltras FC yang akan berlaga di Divisi Championship 2026-2027 (Foto: I.League)

PERSIJA Jakarta memutuskan meminjamkan Dani Ibrohim ke Deltras FC yang akan berlaga di Divisi Championship 2026-2027. Pemain jebolan akademi klub itu berjanji untuk menambah jam terbang.

Peminjaman tersebut menjadi bagian dari proses pengembangan Dani yang kini berusia 20 tahun. Sebelumnya, ia telah merasakan atmosfer kompetisi profesional ketika dipinjamkan ke PSIS Semarang pada 2025-2026.

Kini, Dani menghadapi tantangan baru bersama Deltras FC yang dikenal dengan julukan The Lobster. Lingkungan baru diharapkan dapat memberikan pengalaman berbeda sekaligus membantu perkembangan permainannya.

1. Dukung Keputusan Klub

Pelatih Persija EPA U-20, Blitz Tarigan, mendukung keputusan klub untuk kembali meminjamkan Dani. Menurutnya, kesempatan bermain secara reguler menjadi bagian penting bagi sang pemain untuk mencapai level yang lebih matang.

"Kami selalu mendukung perkembangan karier Dani. Dia adalah pemain yang memiliki potensi besar,” kata Blitz Tarigan, dikutip dari laman resmi I.League, Kamis (27/8/2026).

“Harapan saya di Deltras FC, Dani bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan jam terbang yang lebih banyak, terus mengasah kemampuan, dan makin matang secara mental. Ketika pulang ke Persija nanti, dia harus siap menjadi pemain yang jauh lebih tangguh," imbuhnya.

Bagi Dani, bergabung dengan tim baru tentu menghadirkan tantangan tersendiri. Perbedaan karakter permainan dan dinamika di dalam skuad membuatnya harus mampu beradaptasi dengan cepat serta memahami instruksi dari pelatih.