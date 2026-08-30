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Shin Tae-yong Konfirmasi Persija Jakarta Segera Rekrut Satu Pemain Asing Baru

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |09:08 WIB
Shin Tae-yong Konfirmasi Persija Jakarta Segera Rekrut Satu Pemain Asing Baru
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/persija)
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JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memastikan Macan Kemayoran bakal mendatangkan satu pemain asing tambahan guna menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Kebijakan transfer ini diambil demi memperkuat kedalaman skuad dalam perburuan gelar juara.

Saat ini, klub ibu kota tersebut telah mengantongi delapan pemain asing di dalam skuadnya. Meskipun regulasi memperbolehkan hingga 11 pemain, Persija tampaknya hanya akan memaksimalkan kuota sebanyak sembilan pemain saja.

1. Butuh Pemain Baru

Shin Tae-yong menjelaskan kehadiran satu nama baru masih krusial agar timnya memiliki daya saing optimal di kasta tertinggi sepak bola nasional. Meski demikian, juru taktik asal Korea Selatan itu memilih bungkam terkait identitas maupun kriteria pemain incaran tersebut.

“Untuk saat ini, kami akan menambah satu pemain asing lagi,” kata Shin Tae-yong di Jakarta, dikutip Minggu (30/8/2026).

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

“Sementara mengenai apakah kami akan mempertahankan seluruh 11 pemain asing atau tidak, itu masih sedang kami pertimbangkan,” tambahnya.

 

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