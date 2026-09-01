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Persib Bandung Resmi Pinjamkan Ramon Tanque ke Klub India Chennaiyin FC

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |16:16 WIB
Persib Bandung Resmi Pinjamkan Ramon Tanque ke Klub India Chennaiyin FC
Persib Bandung Resmi Pinjamkan Ramon Tanque ke Klub India Chennaiyin FC. (Foto: Instagram/persib)
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BANDUNG Persib Bandung akhirnya meminjamkan Ramon Tanque ke klub asal India, Chennaiyin FC, untuk musim 2026-2027. Dengan perginya Ramon Tanque, maka prahara kuota pemain asing di tubuh skuad Maung Bandung akhirnya menemui titik terang.

Keputusan krusial tersebut terpaksa diambil manajemen setelah melakukan evaluasi mendalam terhadap regulasi liga yang membatasi jumlah legiun asing maksimal 11 orang, sementara Persib sebelumnya sempat mengantongi 12 pemain asing dalam daftar skuadnya.

1. Keputusan Strategis Manajemen

Langkah strategis ini diputuskan demi menyesuaikan komposisi tim agar patuh pada aturan kompetisi yang berlaku sekaligus membuka ruang bagi sang penyerang untuk mendapatkan menit bermain yang lebih ideal di luar negeri.

"Keputusan peminjaman Ramon Tanque kami ambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan tim, regulasi kompetisi, serta kepentingan pengembangan karier Ramon. Proses ini juga kami komunikasikan dan diskusikan bersama tim pelatih serta Ramon," kata Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (1/9/2026).

Bagi Persib, kebijakan ini menjadi jalan keluar yang adil untuk menjaga keseimbangan taktik di bawah arahan pelatih sekaligus memberikan kesempatan berharga bagi Ramon untuk menempa pengalaman di kancah sepak bola lintas negara.

Ramon Tanque. (Foto: Instagram/persib)
Ramon Tanque. (Foto: Instagram/persib)

"Kami berharap peminjaman ini menjadi solusi terbaik bagi Persib dan Ramon. Bermain di kompetisi yang berbeda akan menjadi pengalaman berharga bagi Ramon untuk terus berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaiknya," ujar Adhitia.

Meski harus melepas sang bomber sementara waktu, manajemen memastikan ikatan emosional dengan penyerang berusia 27 tahun itu tetap terjaga erat mengingat jasa besar yang telah dipersembahkannya bagi kejayaan klub di musim lalu.

2. Lembaran Baru di Chennaiyin

"Ramon tetap menjadi bagian dari perjalanan Persib. Kami sangat menghargai kontribusi dan kerja kerasnya selama bersama tim. Ke mana pun ia bermain, Ramon tetap membawa nama baik Persib. Karena itu, kami berharap ia bisa tampil maksimal, memberikan kontribusi positif, dan terus berkembang bersama Chennaiyin FC," tuturnya.

 

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