Pelatih Persib Bandung Igor Tolic Sambut Positif Larangan Suporter Tandang Dicabut

JAKARTA – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, menyambut positif larangan suporter tandang di Super League 2026-2027 dicabut. Ia yakin itu bakalan meningkatkan kualitas Liga Indonesia.

Sebagaimana diketahui, PT Liga Indonesia Baru (I.League) sudah mencabut larangan kehadiran suporter tandang. Kelonggaran untuk suporter tersebut mulai berlaku pada musim 2026-2027.

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Walau demikian, I.League menaruh catatan pada pertandingan-pertandingan dengan rivalitas tinggi. Sejumlah laga tensi tinggi seperti Persija Jakarta vs Persib Bandung dan Persebaya Surabaya vs Arema FC tidak bisa dihadiri suporter tandang.

Tolic menyambut positif pencabutan larangan suporter tandang. Menurutnya, hal seperti inilah yang bisa meningkatkan kualitas Liga Indonesia.

"Menurut saya, ini adalah sebuah peningkatan yang bagus bahwa beberapa pertandingan sudah bisa dihadiri (suporter tandang)," kata Tolic kepada awak media, termasuk Okezone di Senayan, Jakarta, pada Selasa (1/9/2026).

Pria asal Kroasia itu juga memahami larangan tersebut masih berlaku untuk pertandingan dengan rivalitas tinggi. Tolic mengatakan, keselamatan suporter adalah yang utama.