Jadwal Bali United vs PSS Sleman di Pekan Pembuka Super League 2026-2027

Bali United akan menjamu PSS Sleman di pekan pembuka Super League 2026-2027. (Foto: Laman resmi Bali United)

BALI United melawan PSS Sleman menjadi laga pembuka Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan, Dipta, Bali Jumat 4 September 2026 pukul 19.00 WIB.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengatakan timnya sangat antusias menatap laga pembuka Super League 2026-2027. Laga itu menjadi ujian awal PSS Sleman dalam mengarungi ketatnya kompetisi kasta teratas di Tanah Air

Pieter Huistra siap bawa PSS Sleman menggila. (Foto: Instagram/@pieterhuistra)

"Di pertandingan pembuka, kami akan bermain tandang ke Bali. Jadi, itu akan langsung menjadi ujian yang bagus bagi kami," kata Pieter Huistra kepada awak media termasuk Okezone kelar konferensi pers peluncuran Super League 2026-2027, Selasa 1 September 2026.

"Tapi menurut saya, kami sudah siap. Sangat siap," tambah juru taktik asal Belanda tersebut.

1. PSS Sleman Terus Berkembang

Mantan pelatih Borneo FC itu mengatakan persiapan timnya sudah cukup baik selama pramusim. Ia senang dengan perkembangan para pemainnya dalam persiapan sejauh ini.

Selaman pramusim, Skuad Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang. Hasil itu sebagai bekal mereka mengarungi Super League 2026-2027.

"Masa pramusim berlangsung cukup panjang. Jadi, sekarang kami tak sabar untuk memainkan pertandingan yang sesungguhnya," ujarnya.