Persebaya Surabaya Waspadai Bhayangkara di Laga Perdana Super League 2026-2027, Alex Martins Terancam Absen!

JAKARTA - Persebaya Surabaya fokus menyambut laga melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan pertama Super League 2026-2027, Sabtu (5/9/2026). Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung.

1. Waspadai Bhayangkara

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernarado Tavares, menyadari pertandingan pertama akan menghadirkan tantangan tersendiri. Hal ini terlebih lawan akan tampil di hadapan pendukungnya sendiri.

"Kami akan memulai Super League pada 5 September. Saat ini fokus kami adalah mempersiapkan pertandingan pertama melawan Bhayangkara. Mereka adalah tim yang kuat, terutama ketika bermain di kandang," ujar Tavares di Stadion Gelora Bung Tomo, melansir laman Persebaya, Kamis (3/9/20265).

Memasuki pekan terakhir persiapan, kondisi pemain menjadi salah satu perhatian utama. Coach Tavares mengungkapkan masih terdapat beberapa pemain yang harus menjalani pemulihan dan belum berada dalam kondisi terbaik.

"Mengenai kondisi pemain, kami memiliki beberapa pemain yang mengalami cedera. Ada juga yang sudah kembali berlatih, tetapi belum berada dalam kondisi 100 persen. Kami akan melihat perkembangannya dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan siapa yang siap bermain pada pertandingan pertama," ujar pelatih berusia 46 tahun tersebut.

Alex Martins. (Foto: Instagram/bajoltalks)

2. Alex Martins Absen?

Salah satu pemain yang masih dipantau adalah Alex Martins. Penyerang asal Brasil itu masih menjalani proses pemulihan sehingga tim pelatih belum dapat memastikan keterlibatannya pada laga pembuka.

"Untuk Alex, sampai sekarang kami belum bisa memastikan apakah dia akan bermain atau tidak. Dia masih dalam proses pemulihan dan belum berlatih bersama tim. Karena itu, kami harus memiliki rencana A, B, C, dan seterusnya," ujarnya.

Situasi tersebut membuat kedalaman skuad menjadi penting. Tavares ingin seluruh pemain siap ketika mendapatkan kesempatan. Setiap pemain dituntut memahami perannya sehingga perubahan komposisi tidak mengganggu permainan tim.