5 Fakta Menarik Bursa Transfer Liga Italia 2026-2027: Milan Habiskan Rp3,4 Triliun, Juventus Paling Boncos

5 Fakta Menarik Bursa Transfer Liga Italia 2026-2027: Milan Habiskan Rp3,4 Triliun, Juventus Paling Boncos (Dok AC Milan)

JAKARTA - Bursa transfer musim panas 2026-2027 telah ditutup. Selama bursa transfer menyambut Liga Italia 2026-2027, terdapat 5 fakta menarik.

Bursa transfer di kompetisi liga Eropa resmi ditutup pada 1 September 2026 lalu. Sepanjang jendela transfer, sejumlah klub Liga Italia gencar merekrut pemain baru. Bahkan, sejumlah klub menggelontorkan lebih dari 100 juta euro untuk berbelanja pemain baru.

Berikut 5 fakta menarik dari bursa transfer musim panas pada Liga Italia 2026-2026

5. 5 Klub Gelontorkan 100 Juta Euro

Berdasarkan data dari transfermarkt, sebanyak 5 klub Italia merogoh kocek hingga lebih dari 100 juta euro pada bursa transfer musim panas kali ini. Dana besar itu dikeluarkan demi memperkuat tim guna mencapai target pada musim baru.

AC Milan menjadi klub yang mengeluarkan uang paling banyak pada bursa transfer kali ini. Tercatat, AC Milan belanja pemain hingga 165,05 juta euro atau sekitar Rp3,4 triliun. Goncalo Ramos menjadi pemain termahal yang didatangkan dengan biaya 74 juta euro plus bonus.

Juventus vs Parma di Liga Italia 2026 2027 (Dok Juventus)

Di bawah Milan, ada Juventus. Klub berjuluk Bianconeri itu menghabiskan 164,35 juta euro atau sekitar Rp3,38 triliun untuk mendatangkan pemain baru. Randal Kolo Muani menjadi pemain termahal yang didatangkan dengan biaya 50 juta euro termasuk bonus.

Fiorentina menempati urutan ketiga dengan menghabiskan duit 150,3 juta euro (sekitar Rp3,09 triliun), sesuatu yang jarang terjadi bagi klub berjuluk La Viola tersebut. Dengan dananya yang begitu besar, Fiorentina mendatangkan 14 pemain baru sekaligus.

AS Roma berada di urutan berikutnya dengan menghabiskan total 124,5 juta euro (sekitar Rp2,546 triliun) untuk mendatangkan 7 pemain baru. Inter Milan berada di urutan 5 besar dengan merogoh kocek 101 juta euro (sekitar Rp2,08 triliun) untuk membeli 5 pemain baru.

4. 12 Klub Merugi

Seluruh tim di kasta tertinggi Liga Italia 2026-2027 memanfaatkan bursa transfer untuk mendaratkan pemain baru. Dalam upaya memperkuat tim itu, banyak yang jor-joran untuk merogoh kocek dalam-dalam.

Tak heran, banyak klub yang merugi. Total terdapat 12 klub dengan neraca keuangan minus saat bursa transfer musim panas kali ini alias lebih besar pengeluaran ketimbang pemasukan.

Klub-klub Serie A yang merugi adalah sebagai berikut :

1. AC Milan : pengeluaran 165,05 juta euro, pemasukan 87 juta euro atau minus 78,05 juta

2. Juventus : pengeluaran 164,35 juta euro, pemasukan 26,5 juta atau minus 137,85 juta euro

3. Fiorentina : pengeluaran 150,3 juta euro, pemasukan 27,48 juta euro atau minus 122,82 juta

4. AS Roma : pengeluaran 124,5 juta euro, pemasukan 20,8 juta euro atau minus 103,7 juta euro

5. Inter Milan : pengeluaran 101 juta euro, pemasukan 33,5 juta euro atau minus 67,5 juta euro

6. Napoli : pengeluaran 71,2 juta euro, pemasukan 54,05 juta euro atau minus 17,15 juta euro

7. Como : pengeluaran 64 juta euro, pemasukan 20,45 juta euro atau minus 43,55 juta euro

8. Venezia : pengeluaran 44 juta euro, pemasukan 31,78 juta euro atau minus 12,22 juta euro

9. Frosinone : pengeluaran 30,6 juta euro, pemasukan 400 ribu euro atau minus 30,2 juta euro

10. Torino : pengeluaran 28,3 juta euro, pemasukan 22,4 juta euro atau minus 5,9 juta euro

11. AC Monza : pengeluaran 17,8 juta euro, pemasukan 1,3 juta euro atau minus 16,5 juta euro

12. US Lecce : pengeluaran 9 juta euro, pemasukan 4,35 juta euro atau minus 4,65 juta euro

3. 8 Klub Cuan

Selain klub yang merugi, ada pula yang berhasil meraup cuan pada bursa transfer kali ini. Berikut daftarnya :

Bologna (Instagram/@bolognafc1909)

1. Genoa : pengeluara 37,3 juta euro, pemasukan 38,05 juta euro atau untung 750 ribu euro

2. Udinese : pengeluaran 32,45 juta euro, pemasukan 36,1 juta euro atau untung 3,65 juta euro

3. Bologna : pengeluaran 31,8 juta euro, pemasukan 86,6 juta euro atau untung 54,8 juta euro

4. Parma : pengeluaran 30 juta euro, pemasukan 77,2 juta euro atau untung 47,2 juta euro

5. Lazio : pengeluaran 22,4 juta euro, pemasukan 40 juta euro atau untung 17,7 juta euro

6. Atalanta : pengeluaran 19 juta euro, pemasukan 72,5 juta euro atau untung 53,5 juta euro

7. Sassuolo : pengeluaran 13,5 juta euro, pemasukan 43,5 juta euro atau untung 30 juta euro

8. Cagliari : pengeluaran 7,85 juta euro, pemasukan 14,5 juta euro atau untung 6,65 juta euro