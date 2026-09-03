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Marc Klok Akui Persib Bandung Punya Tantangan Berat di Musim 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |16:20 WIB
Marc Klok Akui Persib Bandung Punya Tantangan Berat di Musim 2026-2027
Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, mengakui ada tantangan berat menjelang musim kompetisi 2026-2027 (Foto: Persib Bandung)
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BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, mengakui ada tantangan berat menjelang musim kompetisi 2026-2027. Tapi, hal itu akan jadi ujian positif.

Persib akan menjalani empat kompetisi penting di musim 2026-2027. Maung Bandung yang berstatus sebagai juara bertahan Super League akan berjuang di panggung Asia.

Susunan pemain Persib Bandung vs Manila Digger FC (Foto: AFC)
Susunan pemain Persib Bandung vs Manila Digger FC (Foto: AFC)

Empat kompetisi yang bakal dijalani Persib adalah Super League, League Cup, AFC Champions League (ACL) 2, dan ASEAN Club Champhionship (ACC) 2026-2027. Tentu, ini menjadi ujian yang berat bagi Pangeran Biru.

1. Dampak Positif

Klok pun mengakui hal tersebut. Kendati demikian, mantan pemain PSM Makassar itu juga menganggap tantangan ini bakal berdampak positif bagi Persib dan sepakbola Indonesia.

"Yang bagus itu adalah kita memiliki kesempatan untuk membawa Persib dan Indonesia ke peta yang lebih besar dan lebih global,” kata Klok, dikutip dari laman resmi Persib, Kamis (3/9/2026).

“Untuk membuktikan diri, membuktikan tim, kualitasnya, menjadi lebih baik, untuk belajar. Yang buruk adalah jadwal pertandingan, perjalanan, situasi. Itu sangat menyulitkan," sambung sang kapten.

 

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