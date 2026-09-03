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Demi Gelar Juara, Van Basty Sousa Bukan Rekrutan Terakhir Borneo FC di Bursa Transfer Musim Panas 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |11:24 WIB
Demi Gelar Juara, Van Basty Sousa Bukan Rekrutan Terakhir Borneo FC di Bursa Transfer Musim Panas 2026
Van Basty Sousa siap bersinar bersama Borneo FC . (Foto: Instagram/@borneofc.id)
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PRESIDEN Klub Borneo FC, Nabil Husein, menyatakan timnya masih berburu pemain untuk menyambut musim 2026-2027. Skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC- baru saja mendapatkan Van Basty Sousa dengan status pinjaman dari Persija Jakarta.

1. Borneo FC Main di 4 Kompetisi

Borneo FC akan tampil di empat kompetensi musim ini. Sebanyak empat kompetisi itu adalah Super League, League Cup, ASEAN Club Championship (ACC/Shopee Cup), dan AFC Challenge League (ACGL).

Borneo FC

Nabil Husein mengatakan menyambut baik kehadiran Van Basty, tetapi timnya masih membuka kans menambah pemain lagi. Saat ini Borneo FC baru memiliki 10 pemain asing dari regulasi yang dibolehkan 11 pemain.

"Penambahan pemain tak hanya berhenti sampai di Van Basty, Borneo FC akan mendatangkan pemain lagi dan ini bukti keseriusan kita," kata Nabil Husein, Okezone mengutip dari laman ILeague, Kamis (3/9/2026).

2. Kesempatan Van Basty Sousa

Sebelumnya, Manajer Persija Jakarta, Ardhi Tjahjoko, berharap masa peminjaman itu dapat memberikan kesempatan bagi Van Basty Sousa untuk terus berkembang. Menurut Nabiel Husein, karakter yang dimiliki Van Basty bisa menjadi modal untuk menunjukkan kemampuan terbaik bersama Pesut Etam.

“Sousa adalah pemain yang tangguh di lapangan dan memiliki pribadi yang hangat di luar lapangan. Kami berharap masa peminjaman ini dapat menjadi bagian penting dalam proses perkembangannya," kata Ardhi.

 

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