Bali United vs PSS Sleman di Pekan Pertama Super League 2026-2027, Tuan Rumah Target 3 Poin

JAKARTA - Pelatih Bali United Johnny Jansen menegaskan timnya menargetkan 3 poin saat menjamu PSS Sleman pada pekan pertama Super League 2026-2027. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Jumat (4/9/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Bali United Target 3 Poin

Johnny Jansen menyadari laga pertama dalam kompetisi pastinya tidak akan mudah. Pasalnya, setiap tim pasti mulai beradaptasi dengan ajang yang sangat kompetitif meskipun sudah melakukan persiapan matang

“Ya, pertandingan pertama selalu menjadi pertandingan yang sulit, karena semuanya masih baru. Semua tim sudah mempersiapkan diri sepanjang pramusim untuk fokus menghadapi pertandingan ini. Begitu juga dengan kami," kata Johnny dalam konferensi pers, dikutip Jumat (4/9/2026).

Persib Bandung vs Bali United di Dewata Challenge Series 2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Pelatih asal Belanda itu menegaskan kemenangan adalah target utama Skuad Serdadu Tridatu -julukan Bali United-. Timnya diuntungkan dalam laga nanti karena akan mendapatkan dukungan suporter karena bermain di kandang.

"Kami sangat senang bisa bermain. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit dan akan ada banyak suporter," ucapnya.

"Jadi, kami ingin berjuang bersama para pendukung kami untuk mempertahankan tiga poin di Dipta," tambahnya.