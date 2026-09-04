Jadwal Siaran Langsung Bali United vs PSS Sleman di Super League 2026-2027: Serdadu Tridatu Bidik 3 Poin!

JADWAL siaran langsung Bali United vs PSS Sleman di pekan pembuka Super League 2026-2027 sudah dirilis. Laga akan dilangsungkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Jumat (4/9/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Bali United Bidik 3 Poin

Pelatih Bali United Johnny Jansen menyadari pertandingan perdana akan selalu berat bagi semua tim. Sebab menurutnya, ini merupakan awal dari adaptasi untuk mengarungi musim baru.

Bali United saat turun di Dewata Challenge Series 2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

"Pada dasarnya, pertandingan pertama selalu sulit karena semuanya masih baru. Semua sudah siap dan mempersiapkan diri sepanjang pramusim untuk fokus menghadapi pertandingan ini. Begitu juga dengan kami," kata Johnny Jansen, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Jumat (4/9/2026).

Meski begitu, Jansen antusias menatap pertandingan pembuka. Terlebih, Serdadu Tridatu -julukan Bali United- akan kembali bersua dengan suporter mereka. Jansen menegaskan, timnya membidik poin sempurna lawan PSS Sleman.

"Kami sangat senang bisa bermain. Kami tahu pertandingan ini akan sulit dan akan ada banyak suporter," tutur Jansen.

"Jadi, kami ingin berjuang bersama para suporter untuk mendapatkan tiga poin. Jadi, kami benar-benar sangat antusias untuk bermain,” tambah pelatih asal Belanda itu.