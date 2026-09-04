Shin Tae-yong Puas dengan Persaingan Skuad Persija Jakarta Jelang Super League 2026-2027

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong senang dengan ketatnya persaingan para pemain demi menembus skuad utama untuk Super League 2026-2027. Pasalnya, setiap pemain berusaha unjuk kualitas selama masa persiapan.

Klub berjuluk Macan Kemayoran sudah melakukan persiapan dengan cukup matang untuk menyambut Super League 2026-2027. Persija Jakarta mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden, pemusatan latihan (TC) di Thailand dan rangkaian uji coba lainnya.

1. Persaingan Ketat

Shin Tae-yong menyatakan senang dengan performa tim selama pramusim dan membuat persaingan di setiap lini untuk menembus skuad utama ketat. Persija mencatatkan lima kemenangan, satu imbang, dan dua kekalahan selama laga dalam pramusim.

“Sekarang persaingan di setiap posisi ada dua hingga tiga pemain dan semuanya tampil sangat baik," kata Shin Tae-yong dilansir dari laman Persija, Jumat (4/9/2026).

Persija saat menghadapi Brisbane

Pelatih asal Korea Selatan itu merasa lega dengan komposisi skuad yang dimilikinya karena tempo permainan, distribusi bola, kedisiplinan antarlini, hingga stamina pemain terus menunjukkan perkembangan positif.

Menurutnya, kedalaman skuad saat ini sudah cukup ideal untuk mengarungi musim yang kompetitif. Di setiap posisi, terdapat dua hingga tiga pemain yang bersaing untuk mendapatkan tempat utama.