Hasil Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC di Super League 2026-2027: Mauro Zijlstra Cetak Gol, Singo Edan Pesta Gol 4-0!

MALANG - Arema FC sukses mengamankan tiga poin penuh usai membungkam perlawanan Isenmulang Kalteng FC dengan skor telak 4 angka tanpa balas pada laga pembuka Super League musim 2026-2027. Duel perdana kompetisi bergengsi ini dihelat di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada Jumat (4/9/2026) sore WIB.

Menariknya, dalam kemenangan 4-0 itu, ada pemain berstatus pinjaman, Mauro Zijlstra yang layak mendapatkan sorotan. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu tepatnya turut menyumbangkan satu gol dalam kemenangan telak skuad berjuluk Singo Edan tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arema FC langsung tampil trengginas di awal babak pertama. Singo Edan -julukan Arema FC- mendominasi lewat serangan masif dari sisi sayap dan tengah.

Permainan agresif Arema FC akhirnya berhasil membuka keunggulan. Adalah Johan Alfarizi (6') yang sukses melepaskan tembakan melengkung.

Tembakan tersebut tak dapat dijangkau Jefri Wibowo, Arema FC unggul 1-0. Selepas gol itu, Isen Mulang FC berupaya untuk menyamakan kedudukan.

Pasukan Ade Suhendra mencoba menusuk ke pertahanan Arema FC. Sayang, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Sementara, Singo Edan makin leluasa bermain ofensif.

Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC. (Foto: Instagram/isenmulangkaltengfc)

Pada menit ke-14, Diego Landis (14') berhasil menggandakan keunggulan Arema FC lewat tandukannya. Landis sukses memanfaatkan umpan tendangan penjuru Gustavo Franca.

Arema FC semakin nyaman menguasai permainan hingga pertengahan laga. Pada pengujung laga, Singo Edan menambah keunggulan menjadi 3-0.

Marcos Vinicius (45+5') berhasil mencetak gol setelah menerima umpan Johan Alfarizi. Akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Arema FC 3-0.