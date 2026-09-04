Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC di Super League 2026-2027: Mauro Zijlstra Cetak Gol, Singo Edan Pesta Gol 4-0!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |17:40 WIB
Hasil Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC di Super League 2026-2027: Mauro Zijlstra Cetak Gol, Singo Edan Pesta Gol 4-0!
Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC. (Foto: Instagram/aremafcofficial)
A
A
A

MALANG - Arema FC sukses mengamankan tiga poin penuh usai membungkam perlawanan Isenmulang Kalteng FC dengan skor telak 4 angka tanpa balas pada laga pembuka Super League musim 2026-2027. Duel perdana kompetisi bergengsi ini dihelat di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada Jumat (4/9/2026) sore WIB.

Menariknya, dalam kemenangan 4-0 itu, ada pemain berstatus pinjaman, Mauro Zijlstra yang layak mendapatkan sorotan. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu tepatnya turut menyumbangkan satu gol dalam kemenangan telak skuad berjuluk Singo Edan tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arema FC langsung tampil trengginas di awal babak pertama. Singo Edan -julukan Arema FC- mendominasi lewat serangan masif dari sisi sayap dan tengah.

Permainan agresif Arema FC akhirnya berhasil membuka keunggulan. Adalah Johan Alfarizi (6') yang sukses melepaskan tembakan melengkung.

Tembakan tersebut tak dapat dijangkau Jefri Wibowo, Arema FC unggul 1-0. Selepas gol itu, Isen Mulang FC berupaya untuk menyamakan kedudukan.

Pasukan Ade Suhendra mencoba menusuk ke pertahanan Arema FC. Sayang, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Sementara, Singo Edan makin leluasa bermain ofensif.

Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC. (Foto: Instagram/isenmulangkaltengfc)
Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC. (Foto: Instagram/isenmulangkaltengfc)

Pada menit ke-14, Diego Landis (14') berhasil menggandakan keunggulan Arema FC lewat tandukannya. Landis sukses memanfaatkan umpan tendangan penjuru Gustavo Franca.

Arema FC semakin nyaman menguasai permainan hingga pertengahan laga. Pada pengujung laga, Singo Edan menambah keunggulan menjadi 3-0.

Marcos Vinicius (45+5') berhasil mencetak gol setelah menerima umpan Johan Alfarizi. Akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Arema FC 3-0.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/49/3240163/isenmulang_kalteng_fc-wZrK_large.jpg
Java United dan Isenmulang Kalteng FC Diganjar Pengurangan Poin di Pekan Perdana Super League 2026-2027, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/49/3240154/saddil_ramdani-OM7o_large.jpg
Saddil Ramdani Beri Sinyal Tinggalkan Persib Bandung, Pindah ke Persebaya Surabaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/49/3240088/pelatih_bali_united_johnny_jansen-fIqt_large.jpg
Bali United vs PSS Sleman di Pekan Pertama Super League 2026-2027, Tuan Rumah Target 3 Poin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/49/3240068/shin_tae_yong-xMaB_large.jpg
Shin Tae-yong Puas dengan Persaingan Skuad Persija Jakarta Jelang Super League 2026-2027
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/03/11/1746013/ffi-kolaborasi-dengan-pt-perada-swara-productions-komitmen-majukan-futsal-putri-ccw.webp
FFI Kolaborasi dengan PT Perada Swara Productions, Komitmen Majukan Futsal Putri
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/04/05/gelandang_persib_bandung_marc_klok.jpg
Persib vs PSM: Klok Ingatkan Sejarah Kelam Start Buruk, Musim Ini Harus Berbeda!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement