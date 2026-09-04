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Hasil Bali United vs PSS Sleman di Super League 2026-2027: Bungkam Tim Tamu 2-1, Serdadu Tridatu Rebut 3 Poin!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |21:29 WIB
Hasil Bali United vs PSS Sleman di Super League 2026-2027: Bungkam Tim Tamu 2-1, Serdadu Tridatu Rebut 3 Poin!
Suasana laga Bali United vs PSS Sleman di Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
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GIANYAR Bali United sukses mengawali kampanyenya di kompetisi Super League 2026-2027 dengan catatan manis. Pasalnya klub berjuluk Serdadu Tridatu itu berhasil menaklukkan PSS Sleman dengan skor tipis 2-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Jumat (4/9/2026) malam WIB.

Dalam laga tersebut, Bali United unggul berkat gol penalti Teppei Yachida (40’) dan Queven (67’). Sedangkan PSS hanya bisa membalas via Melvyn Lorenzen (90+6’).

Dengan hasil itu, Bali United menempati posisi kedua di klasemen sementara Super League 2026-2027. Mereka hanya kalah selisih gol dari Arema FC yang juga menang 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC di laga pembuka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United tampil ofensif sejak awal pertandingan babak pertama. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu mengandalkan serangan cepat dari sisi sayap.

Thijmen Goppel dan Rahmat Arjuna menjadi motor serangan utama Bali United. Meski begitu, belum ada gol yang tercipta hingga menit ke-30.

Bali United vs PSS Sleman. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
Bali United vs PSS Sleman. (Foto: Instagram/baliunitedfc)

Sementara, PSS Sleman masih mencari cara terbaik untuk keluar dari tekanan. Serangan balik cepat belum cukup efektif untuk membongkar pertahanan tim tuan rumah.

Pada menit ke-37, Bali United mendapatkan penalti setelah Teppei Yachida dilanggar Claudio Mutzi. Wasit sempat mengecek Video Assistant Referee (VAR) sebelum memutuskan penalti itu.

 

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